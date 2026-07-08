İstanbul Beykoz'da ikamet eden 80 yaşındaki sinema oyuncusu Halil Ergün, kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Posta gazetesinin aktardığına göre, şüpheliler yapay zeka ile üretilmiş sahte resmi belgeler kullanarak sanatçıyı üç gün boyunca yoğun bir baskı altında tuttu. Olay, Ergün'ün evine tamirat amacıyla gelen komşusunun durumu fark etmesiyle emniyete taşındı ve maddi kayıp yaşanmadan engellendi.

Şüpheliler, telefonla ulaştıkları Ergün'e kişisel bilgilerinin ve fotoğraflarının FETÖ tarafından ele geçirildiğini iddia etti. Sanatçının kimlik bilgilerinin yasa dışı işlemlerde kullanıldığını öne süren dolandırıcılar, tüm mal varlığının büyük bir tehlike altında olduğunu bildirdi. İkna sürecini hızlandırmak için yapay zeka destekli sahte resmi belgeler hazırlayan şahıslar, bu evrakları Ergün'e göndererek onu gizli bir devlet operasyonunun parçası olduğuna inandırdı.

Üç gün süren kesintisiz telefon trafiği boyunca sanatçıya evden çıkmaması ve durumu en yakınlarına dahi anlatmaması yönünde kesin talimatlar verildi. Operasyonun gizliliği ve ailesinin güvenliği gerekçesiyle uygulanan bu izolasyon taktiği, Ergün üzerinde ciddi bir psikolojik çöküntü yarattı. Usta oyuncu, bu süreçte uykusuzluk çektiğini ve strese bağlı kalp rahatsızlıkları yaşadığını belirtti.

TESADÜF SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Sürecin seyri, Ergün'ün evindeki arızalı bir elektronik cihazı tamir etmek üzere komşusunun oğlunun gelmesiyle tamamen değişti. Sanatçının aşırı tedirgin halini fark eden genç komşu, ısrarlı soruları sonucunda durumu öğrendi. Ergün'ün, Beykoz Karakolu'ndan arayan bir başkomiserle gizli bir operasyon yürüttüğünü ve mal varlığını koruma altına alacağını anlatması üzerine komşusu devreye girdi. Bunun bilinen bir telefon dolandırıcılığı yöntemi olduğunu belirterek sanatçıyı uyaran genç, Ergün ile birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Ergün, emniyetteki işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, dolandırıcıların son derece profesyonel davrandığını ve her şeyi onlara teslim etmek üzereyken son anda kurtulduğunu aktardı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIKLARA DİKKAT

Emniyet birimleri, son dönemde geleneksel telefon dolandırıcılığı yöntemlerinin teknolojik araçlarla evrim geçirdiği konusunda uyarıyor. Özellikle yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte kurum logolu evraklar, ses taklitleri ve manipüle edilmiş görüntüler, mağdurların şüphe duymasını zorlaştırıyor. Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin, polis veya savcının vatandaşlardan operasyon veya güvenlik gerekçesiyle para, altın veya mal varlığı devri talep etmeyeceğini hatırlatıyor. Benzer şüpheli aramalarla karşılaşan kişilerin, kendilerine gönderilen belgelere itibar etmeden görüşmeyi derhal sonlandırmaları ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri büyük önem taşıyor.