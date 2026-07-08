Elazığ'ın Baskil ilçesinde tarımsal üretim yapan çiftçiler, geçen yıl yaşanan şiddetli zirai don olayının ardından bu sezon verimli bir hasat dönemi geçiriyor. Geçtiğimiz yıl 10 dönümlük arazisinden neredeyse hiç ürün alamayan üretici Ömer Tıbık'ın bahçesinde, hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte kayısı, ceviz ve elma ağaçlarında ciddi bir rekolte artışı kaydedildi.

GEÇEN YIL TEK BİR ELMA YETİŞMİŞTİ

Aktarılan bilgilere göre, bölgede geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında etkili olan zirai don, meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemine denk gelerek üretimi durma noktasına getirmişti. Yaşanan afetin boyutunu anlatan çiftçi Ömer Tıbık, on dönümlük geniş arazideki ağaçlarda geçen sezon sadece tek bir elma bulabildiğini ve onun da çürük çıktığını ifade etti. Bu yıl ise tablonun tamamen tersine döndüğü gözlemlendi.

ZİRAİ DON ÜRETİMİ NASIL ETKİLİYOR?

Meyvecilikte rekolteyi belirleyen en önemli faktörlerin başında iklim koşulları geliyor. Ağaçların tomurcuklanma ve çiçek açma evresinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, meyve gözlerinin donarak ölmesine yol açıyor. Baskil ölçeğinde geçen yıl yaşanan büyük verim kaybı da doğrudan bu meteorolojik olaydan kaynaklanmıştı. Bu yıl sıcaklık değerlerinin ağaçların biyolojik döngüsüne uygun ilerlemesi, bahçelerin doğal potansiyeline ulaşmasını sağladı.

Mevcut sezondaki durumdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tıbık, verimli geçen dönemin ardından ağaç dallarının meyve ağırlığından yere değdiğini aktardı. Üretici, doğal afetlerin yaşanmadığı ve iklimin normal seyrinde devam ettiği dönemlerde arazinin gerçek kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı.