ABD'de teknoloji devi Meta, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkileri nedeniyle tarihi bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletleri, Facebook ile Instagram'ın kasıtlı olarak çocukları bağımlı yapacak şekilde tasarlandığını iddia ederek şirket hakkında 1,4 trilyon dolarlık rekor para cezası talebinde bulundu.

Şirketin mahkemeye sunduğu savunma dilekçesinden aktarılan bilgilere göre, davacı eyaletler Meta'yı platform güvenliği konusunda kamuoyuna yanıltıcı bilgi vermekle de suçluyor. Ağustos ayında Kaliforniya'nın Oakland kentinde başlaması planlanan davada istenen devasa ceza miktarı, iddia edilen ihlallerin platformu kullanan genç sayısıyla çarpılması formülüyle ortaya çıkarıldı.

META İDDİALARI NASIL YANITLADI?

Meta cephesi ise bu ceza hesaplamasının herhangi bir hukuki veya fiili temeli olmadığını savundu. Şirket yetkilileri, tüketici hakları tarihinde böyle bir ceza talebinin örneği bulunmadığını vurgularken, davacı eyaletlerin hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ayrıca şirket, tıp literatüründe "sosyal medya bağımlılığı" şeklinde resmi bir psikiyatrik tanı yer almadığına dikkat çekerek platformlarının bağımlılık yarattığı yönündeki suçlamaları reddetti.

DAVANIN HUKUKİ ARKA PLANI NEDİR?

Süreç yalnızca bu dört eyaletle sınırlı kalmıyor. Meta, ülke genelinde toplam 29 farklı eyaletin açtığı benzer nitelikteki davalarla da mücadele ediyor. Eyalet yönetimleri, şirketin Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ederek ebeveyn onayı olmadan küçük yaştaki kullanıcılardan veri topladığını öne sürüyor. Geçtiğimiz ay ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'ın şirketin davanın düşürülmesi yönündeki talebini reddetmesi, yargı sürecinin planlandığı gibi ilerleyeceğini kesinleştirmişti.