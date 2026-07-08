Antalya Aksu Belediyesi ile Isparta Aksu Belediyesi, yerel yönetimlerde kaynakların daha etkin ve ekonomik kullanılması hedefiyle yeni bir iş birliğine imza attı. İki ilçe arasında üç yıl boyunca geçerli olacak protokol kapsamında, ihtiyaç halinde karşılıklı araç, iş makinesi ve personel desteği sağlanacak.

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yapılan anlaşmanın ortak akıl ve dayanışma örneği olduğunu bildirdi. Isparta Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ile hayata geçirdikleri protokole değinen Yıldırım, kamu kaynaklarının verimli kullanılarak vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmayı amaçladıklarını aktardı. Yıldırım, aynı ismi taşıyan iki belediyenin imkanlarını ortak bir güce dönüştürerek hizmet kalitesinde sürekliliği sağlayacaklarını ifade etti.

MÜLKİYET DEVRİ VEYA KİRALAMA İÇERMİYOR

Uygulamaya konulan sözleşme metninde herhangi bir kiralama veya mülkiyet devri maddesi bulunmuyor. Şeffaflık ve karşılıklı güven ilkesiyle hazırlanan anlaşma, tamamen kamu yararı gözetilerek iki ilçenin donanımlarını doğrudan vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor. Taraflar, teknik personel ve makine parkı gibi konularda birbirlerinin eksiklerini tamamlayacak.

BELEDİYELER NEDEN ORTAK PROTOKOL İMZALIYOR?

Türkiye genelinde yerel yönetimler, özellikle makine parkı, ağır iş makineleri ve teknik ekipman maliyetlerini düşürmek için kardeş şehir veya ortak isim taşıyan belediyelerle dayanışma sözleşmeleri imzalıyor. Bu sayede, dönemsel altyapı çalışmaları veya acil müdahale gerektiren durumlarda yeni satın alımlar ya da yüksek maliyetli kiralamalar yerine mevcut kamu kaynakları paylaşılarak ciddi bir bütçe tasarrufu sağlanıyor.

Üç yıl boyunca yürürlükte kalacak olan bu hizmet köprüsü, her iki Aksu ilçesindeki yerel hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini güvence altına alıyor. İş birliğinin, yerel yönetimler arası dayanışmaya örnek teşkil etmesi bekleniyor.