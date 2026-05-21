İstanbul’da TOKİ projeleri adı kullanılarak kurulan sahte internet siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin vatandaşlardan toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Soruşturmanın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi. Siber polis ekipleri, uzun süredir devam eden teknik ve dijital incelemeler sonucunda şüphelilerin yöntemini detaylı şekilde ortaya çıkardı.

SAHTE TOKİ SİTELERİYLE GÜVEN KAZANDILAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nı (TOKİ) taklit eden internet siteleri hazırlayarak vatandaşların güvenini kazandığı tespit edildi. Gerçek projeleri andıran görseller, başvuru ekranları ve ödeme sistemleri kullanıldığı belirlenirken, mağdurların bu siteler üzerinden ödeme yapmaya yönlendirildiği ifade edildi.

Şüphelilerin özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşları hedef aldığı ve sahte başvuru süreçleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öğrenildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Vanda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu öğrenildi.

SİBER POLİSTEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle kamu kurumlarının adını kullanarak oluşturulan sahte internet sitelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Resmi başvuruların yalnızca kurumların doğrulanmış internet adresleri üzerinden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yapılan konut, yatırım ve başvuru işlemlerinde ödeme yapılmadan önce site adreslerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi. Yetkililer, dolandırıcılık ağıyla bağlantılı başka kişi ve hesapların da inceleme altında olduğunu açıkladı.

Türkiye genelinde artan dijital dolandırıcılık vakaları, vatandaşların internet üzerindeki işlemlerde daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.