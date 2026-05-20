Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye genelinde devam eden yağışlar sebebiyle geciken hububat hasadı için hazırlıklar tamamlandı. Kurum, 2026 yılı mahsulü buğday ve arpa alımlarının 21 Mayıs tarihi itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Hasat sürecini tamamlayan çiftçilerin depolama sorunlarını çözmeyi hedefleyen TMO, ürünleri taahhütname karşılığında iş yerlerinde kabul edecek. Teslimat sürecinin yalnızca Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticileri kapsadığı vurgulandı.

RANDEVU SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Geçici depolama amacıyla ürün teslimi yapacak çiftçilerin önceden randevu oluşturması zorunlu tutuluyor. Üreticiler, işlemlerini kurumun resmi randevu adresi olan randevu.tmo.gov.tr üzerinden veya e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Randevusuz ürün kabulünün yapılmayacağı sistemde, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için ÇKS kayıtlarını güncel tutmaları büyük önem taşıyor.

LİSANSLI DEPOLAR DA KULLANILABİLECEK

TMO iş yerlerinin yanı sıra alternatif depolama alanları da çiftçilerin kullanımına sunuluyor. Kurum ile resmi protokol imzalayan lisanslı depolar, hububat teslimatı için üreticilere hizmet vermeye devam edecek. Bu sayede ülke genelindeki hasat döneminde oluşabilecek yoğunluğun ve bekleme sürelerinin dengelenmesi hedefleniyor.