Küresel piyasalarda arz endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatlarında belirgin bir geri çekilme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından yapılan açıklamalar, İran ile diplomatik temasların hızlandığına işaret edince varil fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Saat 19.26 itibarıyla kaydedilen verilere göre, Brent petrolün vadeli varil fiyatı yüzde 5,5 oranında değer kaybederek 105,93 dolara indi. Eş zamanlı olarak Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 4,85 oranında düşüşle 99,32 dolardan işlem gördü.

TRUMP'TAN ANLAŞMA SİNYALİ

Connecticut eyaletindeki Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Donald Trump, diplomatik sürece dair değerlendirmelerde bulundu. İran'ın askeri kapasitesinin büyük oranda sınırlandırıldığını öne süren Trump, sürecin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının yakında netleşeceğini aktardı. Tarafların uzlaşmaya varmak için istekli olduğunu belirten ABD Başkanı, müzakerelerin kısa süre içinde olumlu bir şekilde tamamlanmasını umut ettiğini dile getirdi.

Diplomatik trafiğe ilişkin bir diğer doğrulama da Başkan Yardımcısı JD Vance cephesinden geldi. Vance'in aktardığına göre, Körfez ülkelerinin de devreye girmesiyle birlikte İran ile yürütülen müzakereler aktif şekilde devam ediyor. Vance ayrıca, yaklaşık altı hafta süren çatışmalı dönemin ardından son beş haftadır ateşkes sürecinin korunduğunu ve operasyonların sınırlı bir takvim içinde sonlandırılmasının planlandığını bildirdi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK PRİMİ NASIL ETKİLENİYOR?

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, küresel enerji arzı üzerinde doğrudan bir risk primi oluşturarak fiyatları yukarı yönlü baskılayan temel unsurların başında geliyor. Son dönemde ABD ve İran hattında yaşanan yumuşama sinyalleri, piyasalardaki bu gerilim fiyatlamasının hızla erimesine yol açtı. Küresel piyasa dinamiklerine göre, diplomatik kanalların açık tutulması ve olası bir resmi anlaşma ilanı, ham petrol fiyatlarındaki arz kaynaklı dalgalanmaları orta vadede stabilize etme potansiyeli taşıyor.