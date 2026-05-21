Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Mahmutlar Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen iki şüpheliye yönelik baskın düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu.

UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda:

2100 adet sentetik ecza,

567 adet extasy hap,

55 gram kokain,

156 gram kubar esrar,

1 adet hassas terazi,

1 adet ruhsatsız tüfek,

15 adet fişek ve

1 adet pala ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konulurken, operasyonun Alanya’da uyuşturucu ticaretine yönelik önemli çalışmalardan biri olduğu değerlendirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Mahmutlar Karakoluna götürüldü. Buradaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALANYA’DA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın özellikle Alanya ve çevresinde uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Yetkililer, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı hem istihbari hem de saha çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Mehmet AL