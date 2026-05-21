Alanya'da 21 Mayıs 2026 Perşembe günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, yatırım ve deplase çalışmaları kapsamında bazı mahalle ve sokaklarda belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirtirken, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olması istendi.

FAKIRCALI VE ÇAMLICA MAHALLELERİNDE 7 SAATLİK KESİNTİ

Alanya’da 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak yatırım çalışması nedeniyle aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak:

Fakırcalı Mahallesi: Hopurlu Sokak, Kuzlatan Sokak ve çevresi

Çamlıca Mahallesi: Hacı Paşa ve Lortlar bölgeleri

Kesintinin nedeni olarak yatırım çalışması gösterildi.

CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE GECE KESİNTİSİ

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ananas Sokakta ise gece saatlerinde planlı kesinti uygulanacak.

Kesinti saatleri:

01.00 – 04.00

Bu bölgede de çalışmaların yatırım çalışması kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

KAHYALAR, UĞRAK VE YEŞİLÖZ MAHALLELERİ DE ETKİLENECEK

Alanya’nın kırsal ve sahil bölgelerinde bulunan bazı mahallelerde ise deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler:

Kahyalar Mahallesi

Uğrak Mahallesi: Aydap Sahil, Aydap Sokak ve çevresi

Yeşilöz Mahallesi: Deni̇zgüneyi Aydap Sokak, Deni̇zgüneyi Sazlı Su Sokak, Köyiçi Muntderesi bölgesi

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Elektrik dağıtım şirketi, planlı çalışmalar sırasında elektronik cihazların korunması için gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etti. Özellikle iş yerleri, tarımsal faaliyetler ve internet altyapısı kullanan vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmesi istendi.

Alanya’da enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların belirlenen program dahilinde gün boyunca devam edeceği bildirildi.