Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü kapsamında yayımladığı mesajda, Türkiye'nin arıcılık sektöründeki güçlü konumuna ve bal üretimindeki zenginliğine dikkat çekti. Bakanlık açıklamasına göre, doğanın gizli kahramanları olan arıların korunması, tarımsal verimlilik ve sürdürülebilir ekosistem için hayati önem taşıyor.

TÜRKİYE'NİN TESCİLLİ BAL ZENGİNLİĞİ

Bakanlığın paylaştığı infografik verilere göre, Anadolu'nun farklı yörelerinden elde edilen toplam 39 bal türü coğrafi işaret alarak tescillendi. Bu tescillerin, hem Türkiye'nin kalite standartlarını uluslararası arenada kanıtladığı hem de yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesine zemin hazırladığı aktarıldı. Coğrafi işaret uygulaması, taklit ürünlerin önüne geçerek tüketiciye güvenilir gıda sunulmasında ve yerel kalkınmanın sağlanmasında temel bir işlev görüyor.

EKOSİSTEM İÇİN KRİTİK ROL

Arıların yalnızca bal üretimiyle değil, tozlaşma yoluyla doğadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığıyla da öne çıktığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, arı genetik kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, üreticilere sağlanan desteklerin sürdürülerek arıcılık faaliyetlerinin daha da ileriye taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.