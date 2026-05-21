Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesinde 15 Mayıs tarihinde görülen ilk duruşma gerçekleştirildi.

SAVCILIK İDDİANAMEYİ MAHKEMEYE SUNDU

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanunun 25. Maddesinde düzenlenen ‘’ Diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olması bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır’’ hükmünü ihlal ettiğine dair kamu davası açmaya yarar yeterli delinin bulunduğu anlaşılmakla, şüphelinin yargılanmasının karar verilsin dendi.



MÜŞTEKİ SADETTİN SAKIZCI SANIĞA YURT DIŞI YAASAĞI KONULMASINI İSTEDİ

Müşteki Sadettin Sakızca Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesinde verdiği ifadesinde Soruşturma aşamasında vermiş olduğum beyanları tekrar ederim. Ben bir arkadaşımın tanıdığı aracılığıyla sanık ile tanıştım. Beni sanık ile tanıştıran tanık Natalia idi. Sanık bana doktor olduğunu söyledi. Kendisine ısrarla sordum. O da doktor olduğunu söyleyince onun ikametinde botoks ve dolgu işlemi yaptırmak konusunda kendisi ile anlaştım. Botoks yaptırdığım tarihi tam hatırlamıyorum ancak soruşturma aşamasında vermiş olduğum tarih doğrudur. Bana o tarihte kendi dubleks bir dairesinde botoks dolgu işlemi yaptı. Dairesi hastane gibiydi. Kendisine parça parça para verdim ancak kaç para verdiğimi hatırlamıyorum. Bana kendi dairesinde bu dolgu işlemini yaptıktan sonra benim sinirlerime zarar vermiş ben zarar gördüm. Bu nedenle şikayetçi oldum. Yine bana ilişkin yaralamaya dair soruşturması da devam etmektedir. Benim sanık ile bu işlemlere ilişkin yapmış olduğum yazışmalar ben de mevcuttur bunu mahkemenize sunabilirim. Aynı zamanda sanık kaçmaktadır bu nedenle bir yurt dışı yasağı konulmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır dedi.

Müştekiden soruldu: Ben sanığa birçok elden para verdin. Son yapmış olduğum işlemde de parayı onun ibanına gönderdim. O göndermiş olduğum para ona ilişkindir. Kendisi bana işlem yaptığı yeri boşaltmış arama yapılana kadar eşyalar kaçırılmış ancak ben adresi bildirdim. Bana orada yapmıştı dedi.

TANIK : NATALIA A. TERCÜMAN VASITASIYLA ALINAN BEYANINDA: Ben sanık Irana' yı tanıyorum. Kendisi arkadaşım olur. Müştekiyi de kardeşim Yelena aracılığıyla tanıyorum. Ben müştekiyi İrına ile tanıştırmadım. Müştekinin dairesinde kardeşim Yelena ile misafirken balkonda oturduğumuz sırada müşteki bize İrina ya botoks yaptırdığını anlattı. Ben İrına nın botoks yaptığını ilk defa orada duydum. Ben müştekinin söylemesi dışında sanığın botoks yaptığını başka hiç bir şekilde duymadım. Botoks yaptığını görmedim. Ben sanığın adresine de misafir olarak gitmiştim. Orada herhangi bir tıbbi cihaz görmedim. Sadece orada bana elleriyle yüz masajı yapmıştı. Onun dışında benim tıbbi işlem yaptığına dair bilgim ve görgüm yoktur. Olayla ilgili görgüm ve bilgim bundan ibarettir dedi.



MÜŞTEKİ TANIĞIN BEYANLARINI KABUL ETMEDİ.

Müştekiden soruldu: Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. İftira atmaktadır. Tanığın kardeşi Yelena tanığa söylemiş. Tanıkta beni sanık ile tanıştırmıştır. Ve sanıkta bana botoks yapmıştır. Söylediği hususlar gerçeği yansıtmamakta. Olayı farklı yerlere çekmektedir. Benim sanığın bana botoks yaptığına dair sanıkla olan mesajlaşmalarım şu an telefonum da vardır. Gösterebilirim dedi

Müştekinin cep telefonu alındı whatsap isimli uygulama üzerinden cep telefonu hattan müştekiye yapılan botokstan dolayı üzgün olunduğunu ve paranın iade edileceğine dair 17 mayıs , 19 mayıs ve 25 mayıs tarihli mesaj içerikleri bizzat mahkeme tarafından görüldü. Ekran görüntüleri alınarak dosya arasına konuldu

RUS DOKTORUN AVUKATI SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık Avukatı:: Tanık anlatımlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Aynı zamanda müştekinin de aleyhe olan beyanlarını kabul etmiyoruz. Müvekkilimiz kaçak değildir. Rahatsızlığından dolayı gelemedi. Bir sonraki celse hazır edilecek. Müştekinin sanıkla whatsapta bulunan mesajlarını da kabul etmiyoruz. Müşteki yaralandığını iddia ediliyor ancak müştekinin herhangi bir yaralanması yoktur. Yine müşteki bir kaç defa müvekkile gelip tedavi olduğunu söylüyor. Ancak bu beyanı kabul etmemekle birlikte kendisine zarar veren birine bir çok defa gitmesi olaağan bir durum değildir. Müvekkil Rusya 'da doktorluk hizmeti yapmaktadır. Yine Türkiye de de makyaj ve saç bakım, cilt bakım hizmetlerine ilişkin kurs almıştır. Buna ilişkin belgeleri sunuyoruz. Yine müvekkil kaçak değildir. Bir sonraki celse kendisini hazır edeceğiz. Araştırma tutanağında hiç bir şey bulunamamıştır. Dosya kapsamında müvekkilin atılı suçu işlediğine dair herhangi bir delil yoktur. Müvekkilin üzerine atılı suçlamayı kabul etmiyoruz dedi.

İddia makamından soruldu: Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müştekinin dava ve duruşmalara katılan olarak kabulüne karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi talep olunur, dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Alanya 10 Asliye Ceza Mahkemesi heyeti Sanığın sitesinin görevlisi Duran Çoban 'ın ve site sakini Aslıhan Yavuz'un tanık olarak dinlenmesi için işlem icrasına

Müştekinin whatsap konuşmaları yaptığı 0541 nolu hattın abonelik bilgilerinin dosya arasına UYAP üzerinden alınmasına,

Bu nedenle duruşmanın 18/09/2026 günü saat 10:45 bırakılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

10 Ocak 2025 Tarihinde Alanya’da kendini doktor olarak tanıttığı öne sürülen Rus uyruklu İrina K. hakkında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Evinde kurduğu merdiven altı klinikte botoks ve dolgu işlemleri yaptığı iddia edilen İrina K, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından eşyalarını komşusuna bırakarak Rusya’ya kaçtı.

Turizmci Saadettin S, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ulaştığı İrina K’ye evinde botoks ve dolgu yaptırdı. İşlemlerin ardından yüzünün simetrisini kaybettiğini, yanaklarının kabardığını ve denge problemi yaşadığını belirten S, 15 bin TL ücreti elden ödediğini, ancak fatura verilmediğini söyledi. Şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İrina K’nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Mehmet AL-ÖZEL-HABER