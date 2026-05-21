Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından Ankara’ya yaptığı yolculuk sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi.

57 yaşındaki sanatçının, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilirken, sevenleri gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

ESKİŞEHİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE SAHNE ALMIŞTI

Haluk Levent’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam sahne aldığı belirtildi. Konser programının ardından Ankara’ya hareket eden sanatçının, AFAD ile yapılacak koordinasyon toplantısına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Yolculuk sırasında sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılan Levent’in acil serviste müşahede altına alındığı bildirildi.

MİDE KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Hastaneden edinilen ilk bilgilere göre, yapılan tetkiklerde sanatçının gastrointestinal sisteminde kanama meydana geldiği belirlendi. İç hastalıkları ve genel cerrahi uzmanlarının gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Haluk Levent’in yoğun bakım servisine alındığı açıklandı.

Doktorların, sanatçının hayati fonksiyonlarını yakından takip ettiği ve tedavi sürecinin kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği de sosyal medyada yayılan farklı iddiaların ardından resmi bir açıklama yaptı. Dernek yönetimi tarafından paylaşılan açıklamada, sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilerek kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi istendi.

Açıklamada, “Genel Başkanımız Haluk Levent’in sağlık durumuyla ilgili süreç yakından takip edilmektedir. Şu an için sağlık durumu kontrol altındadır” ifadelerine yer verildi.

SEVENLERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Haluk Levent’in hayranları ve sanat camiasından isimler, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Hastane yönetimi ve AHBAP Derneği’nin ilerleyen saatlerde Haluk Levent’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapması bekleniyor.