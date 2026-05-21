Hatay Antakya’da heyelan sonrası bir ev çöktü, 1 kişi yaşamını yitirdi. Samandağ’da taşan dere nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapıldı. Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü, ulaşımda aksama yaşandı. Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı yağış uyarısının ardından Hatay gece saatlerinde adeta sele teslim oldu. Özellikle Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Dağ yamacından kopan toprak ve kaya parçaları, yamaç üzerine inşa edilen bir evin üzerine düştü. Çökme sonucu ev tamamen yıkıldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre 1’i çocuk 3 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında olduğu değerlendirilen 1 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Kent genelinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. Antakya çevreyolu başta olmak üzere bazı ana arterler tamamen suyla kaplandı. Trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldı. Bazı bölgelerde mahsur kalan araçlar çekiciler yardımıyla kurtarıldı. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Şiddetli yağışın en büyük hasarlarından biri de Antakya-Samandağ kara yolunda yaşandı. Yol üzerindeki köprülerden birinde çökme meydana geldi. Güvenlik nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı. Samandağ ilçesinde ise taşan dere nedeniyle bazı araçların sel sularına kapıldığı öğrenildi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

ENGELLİ VATANDAŞ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Defne ilçesinde su baskını yaşanan bir apartmanda mahsur kalan engelli vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden tahliye edildi. Bölgede ekiplerin olası yeni su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.