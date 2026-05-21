ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla 20 Aralık 2025’te hizmete açılan Alanya Doğu Çevre Yolu, kısa sürede yaşanan ciddi kazalarla gündeme geldi. Açılıştan bu yana geçen yaklaşık 5 aylık süreçte, ikisi ölümlü olmak üzere çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Bölgedeki kazaların özellikle tüneller çevresi ve yol kenarındaki riskli alanlarda yoğunlaştığı, bazı olaylarda gençlerin yol kenarında yer alan ve kapalı olması gerektiği belirtilen drenaj oluklarına düştüğü ifade ediliyor. Kazaların ardından en çok tartışılan konu, yolun güvenlik ve altyapı eksikleri tamamlanmadan hizmete açıldığı iddiası oldu. Tünel bölgelerinde güvenlik kameralarının bulunmaması ve bazı noktalarda acil durum iletişim altyapısının yetersiz olması da eleştirilerin odağında yer aldı. Söz konusu eksiklikler, kazaların nasıl meydana geldiğinin net şekilde tespit edilmesini de zorlaştırıyor. Alanya’daki siyasi parti temsilcileri de art arda açıklamalarda bulundu.

‘BİR İŞİ DE DÜZGÜN YAPIN’

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, yolun eksiklerle açıldığını öne sürerek tünel bölgesinde ciddi güvenlik sorunları bulunduğunu ifade etti. Er, bazı yerleşim noktalarına bağlantıların yeterli olmadığını ve altyapı eksikliklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Er, “20 Aralık 2025 tarihinde acele bir şekilde Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılan Doğu Çevre Yolu’nun Mahmutlar Mahallesi’ne kadar olan kesimi, özellikle tüneller bölgesi, her gün ölüm saçmaya devam ediyor. Altyapısı tam olarak tamamlanmadan, güya hizmet yaptık mantığıyla açılan Doğu Çevre Yolu’nda günaşırı ölümcül kazalar meydana gelmekte ve vatandaşlarımız vefat etmektedir. AK Parti hükümetinin bir klasiği olan vaatte bulunma ancak vaadi tam anlamıyla yerine getirememe durumu burada bir kez daha kendini göstermiştir. Daha önceleri 2021 yılının sonunda açılacağı vatandaşlarımıza söz verilen Alanya Doğu Çevre Yolu, vatandaşlarımızdan gelen tepkiler üzerine 20 Aralık 2025 tarihinde altyapısı ve eksikleri tam anlamıyla bitirilmeden açılmıştır.

İYİ Parti olarak bizler hizmete karşı değiliz, taş taş üstüne koyana teşekkür ediyoruz. Ancak örneğini bugünlerde yaşadığımız gibi özellikle tünellerin birçok eksiğinin olduğu gözükmektedir. Açılan yolda bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlanamamaktadır. Tosmur Mahallesi, Yaylalı Mahallesi, üniversite ve yeni açılan sanayiye ulaşım yoktur.

Buradan AK Parti hükümetine seslenmek istiyoruz: Bir işi de düzgün yapın” ifadelerini kullandı.

‘KAZALAR TESADÜF DEĞİL, İHMALLER ZİNCİRİNİN SONUCU’

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ise kazaların kamu vicdanını yaraladığını belirterek, özellikle tünellerde kamera eksikliği ve iletişim zafiyetine dikkat çekti. Akkuş, yol kenarındaki açık alanların güvenli hâle getirilmesi ve teknik inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Akkuş, “Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığımızca yaptığımız araştırmalar sonucunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla 20 Aralık 2025 tarihinde açılışı yapılan Alanya Doğu Çevre Yolu’nda, aradan henüz 5 ay geçmeden ikisi ölümlü olmak üzere çok sayıda trafik kazasının meydana gelmesi kamu vicdanını derinden yaralamıştır.

Bugün artık konuşulması gereken mesele; ‘yol açıldı’ propagandası değil, bu yolda neden gençlerin hayatını kaybettiğidir. Meydana gelen her iki ölümlü kazada da genç kardeşlerimizin, normal şartlarda kapalı ve güvenlik önlemleri alınmış olması gereken yol kenarındaki oluklara düşmesi, burada ciddi bir mühendislik, denetim ve güvenlik ihmali olup olmadığı sorusunu gündeme taşımaktadır.

Daha da vahimi; tüneller içerisinde güvenlik kameralarının bulunmaması ve telefon şebekelerinin çekmemesi nedeniyle olası bir kazada insanların dış dünya ile bağlantısının tamamen kopmasıdır. Bir yol düşünün ki; kaza oluyor, ne yaşandığı bilinmiyor, yardım çağrısı yapılamıyor, olayın nasıl meydana geldiği dahi tespit edilemiyor. Bu kabul edilemez.

Aynı bölgede benzer şekilde yaşanan kazalar artık ‘tesadüf’ değil; ihmaller zincirinin sonucu olduğu yönündeki şüpheleri kuvvetlendirmektedir. Henüz tüm güvenlik unsurları tamamlanmadan hizmete açıldığı iddia edilen bu yol için yetkililer derhâl kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır.

Buradan açık çağrımızdır: Yol kenarlarındaki açık oluklar ve riskli noktalar acilen güvenli hâle getirilmelidir. Tünellerin tamamına aktif güvenlik kamera sistemleri kurulmalıdır. Telefon şebekesi ve acil haberleşme altyapısı eksiksiz şekilde sağlanmalıdır. Yolun teknik yeterliliği bağımsız uzmanlar tarafından yeniden incelenmelidir. Yaşanan kazalarla ilgili idari ve teknik sorumlular hakkında gerekli soruşturmalar başlatılmalıdır.

Hiçbir açılış töreni, hiçbir siyasi gösteri, bir tek evladımızın canından daha değerli değildir. Bizler; başka ocaklara ateş düşmemesi, başka anne ve babaların gözyaşı dökmemesi için bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

‘TÜNELLER ÖLÜM TÜNELİ HÂLİNE GELMEDEN BİR ÇARE BULUNMALI’

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu da tünellerde ciddi eksikler bulunduğunu savunarak, “Biliyorsunuz, bu konuda basın açıklaması yapmıştık. Rahmetli Alper Başkanımız da aceleyle, yolun tamamen tamamlanmadan açılmasıyla ilgili eleştirilerde bulunmuştu ancak bu eleştiriler yanlış anlaşılıp siyaset konusu yapıldı. Sonrasında bizim de bir basın açıklamamız oldu.

O yol, özellikle bazı kesimlerinde ve tünel girişlerinde ciddi sıkıntılar taşıyor. Biz bu yolu kullanıyoruz ve kullandığımızda eksikleri bizzat hissediyoruz. Bununla ilgili çözüm önerilerimizi sunduk. O tüneller ‘ölüm tüneli’ hâline gelmeden bir çare bulunmalı.

Bir genç, 20-30 yılda büyük fedakârlıklarla yetişiyor. Böyle basit nedenlerle kazalara kurban verilmesi Alanya’mız, milletimiz ve en önemlisi aileler için çok acı verici. Bir an evvel çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.(Şerife ÇOBAN)