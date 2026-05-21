Alanya Belediyesi tarafından 2026 yılı Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin kura çekimi gerçekleştirildi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde düzenlenen çekiliş, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp başkanlığında yapıldı.

Kurban satış alanlarında yer almak isteyen üreticilerin başvurularının ardından gerçekleştirilen kura çekiminde, satış tesislerinde kullanılacak noktaların tahsisi belirlendi. Belediye yetkilileri, hem üreticilerin hem de vatandaşların bayram sürecini daha düzenli ve sağlıklı geçirebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ALANYA’DA KURBAN SATIŞ NOKTALARI BELİRLENDİ

2026 yılı için Alanya’da hizmet verecek kurban satış alanları şu şekilde açıklandı:

Oba Mahallesi Bucakoluk Mevkii Kurban Satış Tesisi

Mahmutlar Küçük Sanayi Sitesi Güneyi

Konaklı Mahallesi Menderes Caddesi üzeri

Demirtaş Mahallesi Yeni Damlar Camii Yolu üzeri

Belirlenen alanlarda üreticilerin kurbanlık satışlarını hijyen ve denetim kurallarına uygun şekilde gerçekleştireceği ifade edildi.

KESİM ALANLARI DA NETLEŞTİ

Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hizmet alabileceği resmi kesim noktaları da duyuruldu. Buna göre Alanya’daki kurban kesim alanları şu şekilde olacak:

Eşgilik Düğün Salonu

Fığla Mahallesi Dolmuş Durağı

Mahmutlar Mahallesi Belediye Şantiyesi

Payallar Mahallesi Belediye Şantiyesi

Yetkililer, kurban kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini vurgulayarak çevre temizliği, halk sağlığı ve dini kurallar konusunda vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulundu.

CANLI KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI

Alanya Belediyesi tarafından 2026 yılı canlı kurbanlık kilogram fiyatları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre:

Küçükbaş kurbanlık kilogram fiyatı: 450 TL

Büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı: 480 TL

Kurban Bayramı yaklaşırken açıklanan fiyatların, hem üreticiler hem de vatandaşlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

BELEDİYEDEN DÜZEN VE HİJYEN VURGUSU

Alanya Belediyesi ekiplerinin bayram süresince satış ve kesim alanlarında denetimlerini sürdüreceği, özellikle hijyen, çevre temizliği ve hayvan sağlığı konularında gerekli kontrollerin yapılacağı bildirildi.

Yoğunluk yaşanması beklenen satış noktalarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çeşitli düzenlemelerin de planlandığı ifade edildi.