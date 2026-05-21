Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Mayıs gecesi şüphe üzerine durdurulmak istenen araç durmayarak kaçarken polisin sıkı takibi sonrası Metro Kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçta 2 şüpheli gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu maddeyle birlikte uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. 2 uyuşturucu satıcısı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Narkotik ekiplerince yaptıkları araştırmada Kiralık Lüks araç içerisinde 4 şüphelinin olduğu 2 kişinin kaçtığı tespit edilmesi üzerine hareket gecen polis ekipleri Araştırma Hastanesi ve Oba Mahallesi çevresinde yaptıkları aramada Lüks araç içinden kaçtıkları tespit edilen 2 şüpheli saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındılar.

KİRALIK LÜKS ARAÇLA UYUŞTURUCU SATMIŞLAR

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçarken yolu kesilerek durdurulan Lüks araçta 4 şüphelinin olduğu araçta A4 kağıdına emdirilmiş Uyuşturucu maddeyi makasla keserek sattıkları tespit edildi.

Şüpheliler Uyuşturucu satmak için Lüks aracı Mahmutlar Mahallesinden bir Ren-ta cardan kiraladıkları tespit edildi.

4 TORBACIDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ifadeleri alınan 4 uyuşturucu satıcılar Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 2 şüpheli Adli Kontrol ve Yurt Dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken diğer 2 şüpheli Uyuşturucu Ticareti suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiler.

LÜKS ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Aracın trafik ekiplerince yapılan sorgusunda kiralık olduğu tespit edildi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu ve araç trafikten 2 ay men edildi. Araç sürücüsüne 500 bin TL ceza kesilerek araç otoparka çekildi. Mehmet AL

