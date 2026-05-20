Alanya Çevre Yolu üzerinde 9 Mayıs akşamı meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki gıda plasiyeri Hüseyin Can Gündoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yerel kaynakların aktardığına göre, kaza Kipa alışveriş merkezi civarında gerçekleşti.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gündoğan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

KAZA VE HASTANE SÜRECİ

Hastanede uzman doktorların gözetiminde tutulan ve 10 gün boyunca tedavi gören genç, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oba Mahallesi'nin tanınmış ailelerinden olan ve 'Hamdiler' lakabıyla bilinen Ali Gündoğan'ın oğlu olduğu belirtilen Hüseyin Can Gündoğan'ın vefatı, ilçede üzüntüyle karşılandı.

Cenaze işlemleri tamamlanan Gündoğan, dün öğle vakti kılınan namazın ardından Oba Sekilioğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇEVRE YOLUNDA MOTOSİKLET GÜVENLİĞİ

Alanya Çevre Yolu, ilçe trafiğinin en yoğun aktığı güzergahların başında geliyor. Özellikle yaz sezonuna geçiş dönemlerinde artan araç hareketliliği, motosiklet sürücüleri için ekstra dikkat gerektiren bir trafik dinamiği oluşturuyor. Uzmanlar, bu tür ana arterlerde tam donanımlı koruyucu ekipman kullanımının ve hız sınırlarına riayet edilmesinin olası kazalarda hayati koruma sağladığını belirtiyor.