24. ALANYA Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nin basın toplantısına, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. 800. yılı kutlanan Alanya’nın simgesi Kızılkule içerisinde gerçekleştirilen basın toplantısında büyük bir titizlikle hazırlanan festivalin detayları basın mensuplarına aktarıldı.

KOÇAK: FESTİVALİMİZİN TAMASI KERVAN

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, “Bu yıl festivalimizin temasını ‘kervan’ olarak belirledik. Yörük ve Türkmen şehri Alanya’mız kervanı fazlasıyla içinde barındırıyor. Biz bu terimin altını çeşitli başlıklar altında doldurmaya gayret ettik. 21-27 Mayıs tarihleri aynı zamanda Türk Mutfağı Haftası olarak belirlendiği için festivalimizin içerisinde Türk Mutfağı ve Gastronomi Alanı düşünüldü. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen mutfak uzmanlarının sunumları olacak. Kendi kültürlerini bizlerle paylaşmalarını istediğimiz Yeni Alanyalılar Platformu’na geniş bir yer verdik. Her ülke temsilcisi sunumlar yapacak. Çok sayıda öğrencisi olan değerli hemşerimiz Prof. Dr. Hayri Duman ile endemik bitkiler konusunda bir çalışma yaptık. Hocamızla yaptığımız çalışmada Alanya’ya ait endemik bitkilerden çiçekli olanları Kültür Müdürlüğümüz tarafından ipek kozası ile canlandırıldı. O da festivalimizde yer alacak. Yine Halk Eğitimi Merkezi ile yürüttüğümüz el sanatları kurslarımızdaki kadınların eserlerinin yer alacağı bir festival olacak. Bu yıl Kızılkule’nin 800. yaşını idrak ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız yılsonuna kadar devam edecek.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ALANYA HEPİMİZİN

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik katılımcılara teşekkür ederek, “Buradaki basın mensubu arkadaşlarımı görünce biz artık Alanya'da bir şeyleri başarmaya başlamışız diye düşündük. Bu düşüncemiz de burada sizleri görünce oluştu. Alanya hepimizin. Alanya için hep beraber çalışmalıyız. Alanya için hep beraber elimizi taşın altına sokmalıyız demiştik. Ben burada bunu görüyorum. Bu görüntü herkesin artık Alanya için elini taşın altına soktuğu anlamına gelir. Alanya adına buna çok sevindiğimi söyleyebilirim. Hepinize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Alanya için hep beraber çalışmalıyız. Artık bunun ateşini yaktığımızı, kıvılcımın çıkmaya başladığını, tomurcukların belki de büyümeye başladığını da burada bir kez daha teyit etmiş olduk. Sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Hep beraber yönetelim ve herkes kendi en iyi bildiği işi yapsın şeklindeki tarzımızın bir yansımasını da burada görüyoruz.” diyen Başkan Özçelik, “Herkes kendi içerisinde, kendi bildiği işleri burada anlattılar ve bu konuda da belediyeler arasında da bir fark yarattığımızı düşünüyorum. Herkes kendi en iyi bildiği işi yapsın tarzındaki düşüncemi en azından burada gerçekleştirmeye başladığımızı gördüğümde kendi adıma da sevindim. Her bayramda, her önemli günde, her festivalde Türkiye'nin önemli sanatçılarını ağırladık. Ama biz uluslararası olabilmek adına geçen sene Gipsy Kings’i getirmiştik. Hem Türkiye genelinde hem Avrupa da hem de dünya çerçevesinde güzel bir tanıtım oldu. Bu yıl Goran Bregoviç, festivalimize renk katacak. Kendisini çok seviyoruz. Hem Alanya'da yaşayanlar hem turizm amacıyla gelenler, hem de Antalya ve çevresinden katılacak olan pek çok misafirimiz festivalimizde yer alacak. Bu konuda da fark yaratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ DE BİR KERVANDIR

Başkan Özçelik konuşmasına şöyle devam etti, “Arkadaşlarımız bu sene ile ilgili 'ne yapalım, hangi tema altında çıkalım' dediklerinde kendi içlerinde oturdular, konuştular. Kervan temasını uygun gördüler. Bana sorduklarında 'daha güzeli mi var' dedim ve bununla ilgili çalışmalara başladık. Kervan bir anlamda da kültürler arasındaki transferdir. Bugün bu kervan kelimesine geniş anlamda baktığımızda, Alanya’mıza 130'dan fazla ülkeden gelen insanların burada yerleşik olduğunu düşündüğümüzde ve aramızda kültür alışverişleri olduğunu düşündüğümüzde, bunun da aslında bir kervan olduğunu söyleyebiliriz. Alanya geçmişten beri bir özelliğini hiç kaybetmedi. Liman kenti ve ticaret kenti olma özelliği. Her yerden buraya bir şeyler gelirken buradan da diğer bölgelere bir şeyler satılmıştır. Ticaret yapılmıştır, kültür de bu süreçte aktarılmıştır. Bunlar festival temasını daha da anlamlı hale getiriyor.”

BAŞKAN ÖZÇELİK: BÜTÜN ORGANİZASYONLARIMIZI DAHA YUKARIYA ÇIKARACAĞIZ

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Zaman zaman gerek propaganda döneminde gerek daha sonraki dönemlerde söylediğim şey şuydu. Biz mümkünse var olan hiçbir şeyi kaldırmayacağız. Bir basamak, bir tık yukarıya daha kaliteli götüreceğiz diye söylemiştim. Bunu sık sık söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Hedefimiz bu. Bizim geçmişle derdimiz yok. Alanya'nın geleceğiyle ilgili derdimiz var. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz. Şehrin ekonomisine de faydalar sağlayacağını düşündüğümüz için daha da büyüterek festivallere devam ettik. Bu iş için en aşağısından en yukarısına kadar çalışan birçok çalışma arkadaşlarım var. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve bu emeklerini daha fazla artırarak önümüzdeki yıllarda bütün organizasyonlarınızın daha yukarıya çıkacağımızı düşünüyorum. Bu arada bu festivallerde biz Yaşam Boyu Başarı Ödülü veriyoruz. Bu yıl da Yaşam Boyu Alanya'da Tarıma Destek Ödülü arkadaşlarımız planlamıştı. Bununla ilgili çalışmaları bitirdiler ve Mehmet Balki, Ahmet Arslan ve Ahmet Dalabasmaz’a ödüllerini festival içerisinde takdim edeceğiz. Buraya katıldığınız, burada bizleri dinlediğiniz ve yapacağınız tüm bilgilendirmeler ve tanıtımlar için hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

FESTİVAL PROGRAMI TANITILDI

Basın toplantısında, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ile Spor İşleri Müdürü Naim Namal, festivalle ilgili detaylı bilgi verdi. 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Atatürk Anıtı önünden festival korteji ile açılış gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da Rıhtım Şelale Meydanı’nda Alanya Belediyesi Zeybek Kursiyerleri’nin açılış gösterisi, saat 19.15’te Aspendos Ensemble konseri yapılacak. Festival kapsamında; “Kozadan Doğaya Alanya’nın Endemik Mirası”, Sessiz Tanık "KIZILKULE" Fotoğraf Sergisi, “Zamanın izinde: Kızılkule ve Alanya “Siyah- Beyaz Fotoğraf Sergisi”, “İpeğin Kalbi: KOZA” Gösteri ve Satış Alanı, Alanya Koza Bahçesi Sergi Alanı, Siyah - Beyaz Fotoğraf Sergisi, Keykubat Yolu Sergisi yer alacak. Ayrıca; Genç Frekans alanı, Yeni Alanyalılar Platformu alanı, üretici pazar stantları, el sanatları stantları ve yöresel lezzet stantları festival süresince vatandaşları ağırlayacak. İlk gün saat 21.00’de uluslararası halk dansları ve müzik gösterileri ile DJ Haluk Sarıtaş performansı, saat 22.00’de ise Aşkın Nur Yengi konseri yapılacak. 23 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de tüm stant ve sergi alanları ile Türk Mutfağı Haftası etkinlik alanı ziyarete açılacak. Saat 16.00’da Rıhtım Şelale Meydanı’nda uluslararası halk dansları ve müzik gösterileri, okulların folklor ve animasyon gösterileri düzenlenecek. Saat 16.30’da Kızılkule yanındaki tarihi sarnıç yapısında Anna Naeini’nin ahşap yakma pirogravür sergisi açılacak. Saat 17.00’de 10. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması ödül töreni, yarışma sergisi ve Musa Gümüş özel karikatür sergisi Kızılkule’de yapılacak. Saat 18.00’de Lifos Alanı’nda Genç Frekans etkinlik alanı açılacak. Saat 21.00’de DJ Oğulcan Gümüş performansı, saat 22.00’de Melek Mosso konseri eski belediye binası arkasında gerçekleştirilecek. 24 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de stant ve sergi alanları ile Türk Mutfağı Haftası etkinlik alanı yeniden ziyarete açılacak. Saat 16.00’da Rıhtım Şelale Meydanı’nda uluslararası halk dansları, müzik gösterileri, okulların folklor ve animasyon gösterileri yapılacak. Saat 19.00’da Kızılkule teras katında Kate Vovk ve Natalie Barış Duo, Tarihi Mekanlardan Yükselen Müzik Tınıları konseirnde klasik müzik severler ile buluşacak. Saat 21.00’de eski belediye binasında DJ Gökhan Sakaltaş performansı, saat 22.00’de ise Goran Bregoviç konseriyle festival tamamlanacak.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN