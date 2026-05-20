Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklayan büyük bir finansal suç ağı deşifre edildi. Sabah'ın aktardığı dosyaya göre, Selahattin Akın Uzun liderliğinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen örgütün milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı öne sürüldü.

MASAK raporları, banka hareketleri ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle örgütün çalışma yöntemi haritalandırıldı. Dosyada, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilmesi amacıyla profesyonel bir muhasebe sisteminin kurulduğu belirtildi.

ÖRGÜTÜN FİNANSAL YAPISI NASIL İŞLİYORDU?

Soruşturma evraklarında "WOLF" kod adıyla anılan Selahattin Akın Uzun'un, elde edilen kârdan yüzde 70 pay aldığı ve nihai karar verici olduğu iddia edildi. Serdal Tanak, Burak Çapraz ve Fırat Demir'in operasyonel süreçleri yönettiği ifade edilirken, bazı kâr tablolarında günlük 2 milyon lira civarında net kazanç kayıtlarına rastlandığı kaydedildi. Dijital yazışmalarda örgütün Türkiye genelindeki yasa dışı bahis ağlarına finansal altyapı sağladığı ve şüphelilerin "Türkiye'de ana dağıtıcı benim" şeklinde ifadeler kullandığı tespit edildi.

PARAVAN SİSTEMLER VE KAPALI ÇARŞI BAĞLANTISI NEDİR?

Suç ağının "PEP" olarak adlandırılan paravan elektronik para sistemi kurduğu, ekonomik durumu yetersiz kişiler adına şirketler açarak banka hesapları oluşturduğu saptandı. Dijital sistemlerin yanı sıra Kapalı Çarşı'daki döviz büroları ve kuyumcular üzerinden fiziki nakit dönüşümünün sağlandığı, Emrullah Güven ile Musa Keskin'in de bu kurye ağında yer aldığı öne sürüldü.

YENİ NESİL KARA PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Geleneksel suç örgütlerinden farklı olarak bu tür yapılanmalar, yasa dışı gelirleri aklamak için TRON/USDT gibi kripto altyapılarını ve sanal POS sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Elektronik para kuruluşları üzerinden farklı suç gelirlerinin dolaşıma sokulması, paranın izini kaybettirmeyi kolaylaştırırken ulusal ve uluslararası mali soruşturma süreçlerini daha da karmaşıklaştırıyor.

Dosyada şüphelilerin KKTC ve Karadağ ile uluslararası bağlantılar kurduğu, KKTC'nin "operasyon merkezi" olarak değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca Halil Falyalı çevresiyle bağlantıya ilişkin dijital veriler bulunduğu, yabancı ülke bağlantılı sistemlerin aktif olarak kullanıldığı soruşturma dosyasına yansıdı. Savcılık, geçmişte ağır suçlardan yargılanan örgüt liderinin otoritesi altında, çok katmanlı bir organize suç yapılanmasının bulunduğuna dair kuvvetli deliller elde edildiğini bildirdi.