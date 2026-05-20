Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yatırım vaadiyle vatandaşları mağdur eden bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphelilerin toplam 624 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

23 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın detaylanmasının ardından düğmeye basıldı. Ankara merkezli olmak üzere toplam 23 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke üyeleri vatandaşları kısa sürede yüksek kazanç sağlama vaadiyle kandırarak sisteme dahil etti.

YATIRIM DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Emniyet birimleri, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Uzmanlar, piyasa koşullarının çok üzerinde, risksiz ve garantili yüksek kazanç vadeden tekliflere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Resmi kurumların denetiminde olmayan yetkisiz platformlar üzerinden yapılan yatırım çağrıları, bu tür büyük ölçekli mağduriyetlerin temel sebebini oluşturuyor. Yetkililer, vatandaşların kaynağı belirsiz ve şüpheli yatırım tavsiyelerine kesinlikle itibar etmemesi gerektiğinin altını çiziyor.