Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu yeni TOKİ kampanyası kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılıyor. Dar ve orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyada vatandaşlar, açık satış yöntemiyle konut sahibi olabilecek.

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

TOKİ'nin yeni konut kampanyasında satış süreci 15 Haziran 2026'da başlayacak ve 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak kişilerde şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvuru sahibi ve eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

Kampanyada gelir kriteri ve ikamet şartı uygulanmayacak.

KURA ÇEKİMİ YAPILMAYACAK

TOKİ'nin bu kampanyasında ön başvuru ve başvuru bedeli alınmayacak. Konutlar açık satış yöntemiyle satılacak. Vatandaşlar satışa sunulan konutlar arasından doğrudan seçim yapabilecek.

FİYATLAR 2,1 MİLYON TL'DEN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında satışa çıkacak 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları yaklaşık 2 milyon 100 bin TL'den başlayacak. Bazı projelerde fiyatların 6 milyon TL seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor. Aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin TL'den başlayacak.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULACAK

TOKİ'nin açıkladığı ödeme seçenekleri şöyle:

Peşin ödemede yüzde 25 indirim

Yüzde 50 peşinat ve 72 ay vadede yüzde 8 indirim

Yüzde 25 peşin, kalan peşinatın bir kısmını 12 ay sonra ödeme ve 60 ay vade seçeneği

Bu modellerle vatandaşların ödeme gücüne göre farklı alternatifler sunulacak.

ANKARA, BURSA VE HATAY ÖNE ÇIKIYOR

İl ve ilçe bazlı dağılımlarda Ankara, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. Ankara'da Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde toplam 2 bin 62 konut satışa sunulacak.

Bazı illerde başlangıç fiyatlarının şu seviyelerde olduğu belirtiliyor:

Ankara: 3+1 konutlarda yaklaşık 3,3 milyon TL

Bursa: 3,3 milyon TL ile 3,9 milyon TL aralığı

Hatay: Yaklaşık 3,2 milyon TL

Konya: Yaklaşık 2,9 milyon TL

TESLİM SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

TOKİ tarafından satışa çıkarılan konutların bir kısmı tamamlanmış durumda. Bazı projelerde ise teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 48 aya kadar uzayabiliyor.