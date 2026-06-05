On Numara'nın 5 Haziran 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Milli Piyango tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve büyük ikramiye tutarı açıklandı.

Çekiliş sonuçlarının duyurulmasının ardından oyuncular, kuponlarına çıkan numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını araştırmaya başladı.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

5 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 14 - 20 - 21 - 25 - 28 - 31 - 38 - 39 - 40 - 42 - 47 - 50 - 52 - 60 - 68 - 75 - 76

BÜYÜK İKRAMİYE 6,8 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Bu haftaki çekilişte dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 6 milyon 879 bin 470 TL olarak açıklandı. Çekiliş sonrası ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayıları, Milli Piyango'nun resmi sonuç raporunun yayımlanmasıyla netleşecek.

İkramiye kazanan talihliler, bilet veya kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden ya da yetkili satış noktalarından kontrol edebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

On Numara oyununda oyuncular, 1 ile 80 arasındaki sayılardan en az 10, en fazla 22 sayı seçiyor. Çekilişte belirlenen 22 sayıyla eşleşen rakam sayısına göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanılabiliyor. Oyunda 10, 9, 8, 7 ve 6 bilenlerin yanı sıra hiçbir sayı tutturamayanlar da belirli kategorilerde ikramiye alabiliyor.