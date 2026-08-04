Tutuklanarak adli makamlarca işlem yapılan Erdal Beşikçioğlu ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir bulgu ortaya çıktı. Ulusal basına yansıyan son dakika bilgilerine göre, Beşikçioğlu'na yapılan esrar testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Olayın gerçekleşme şekli, tutuklanma gerekçesi ve soruşturmanın kapsamına dair yetkili kurumlardan henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Gelişmelerin kamuoyuna duyurulmasının ardından, adli sürecin nasıl ilerleyeceği yakından takip ediliyor.

TOKSİKOLOJİ TESTLERİ VE ADLİ SÜREÇ

Ceza muhakemesi süreçlerinde, şüpheli veya sanıkların uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla adli tıp kurumları veya yetkili hastaneler aracılığıyla toksikoloji testleri uygulanabiliyor. Yasal mevzuata göre bu testlerden elde edilen pozitif bulgular, soruşturmayı yürüten savcılık makamının hazırlayacağı iddianamede temel deliller arasında yer alıyor.

Söz konusu olayda da test sonucunun adli dosyaya eklenmesiyle birlikte hukuki sürecin seyrinin etkilenebileceği değerlendiriliyor. Soruşturmaya ve iddialara ilişkin ayrıntıların, ilerleyen saatlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacağı aktarıldı.