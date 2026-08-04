Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma araçlarının kullanımıyla ilgili kamuoyunda oluşan yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan duyuruda, durakta yolcu bulunması halinde tüm otobüslerin durmak zorunda olduğu vurgulandı.

Belediyenin açıklamasına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki otobüsler, Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen araçlar ve denetim altındaki özel halk otobüsleri aynı kurallara tabi tutuluyor. Yolcuların otobüse binmek için el kaldırarak işaret verme zorunluluğunun bulunmadığı, durakta bekleyen kişi olduğunda araçların durağa yanaşmadan güzergahına devam etme hakkının olmadığı belirtildi.

İHLAL DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Durakta yolcu olmasına rağmen yanaşmadan geçen toplu taşıma araçlarına, bağlı bulundukları işletmeye bakılmaksızın cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşların bu tür ihlallerle karşılaşması halinde araç plakası, hat numarası, durak adı ve saat bilgilerini not alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirimde bulunmaları istendi. Ayrıca saha ekiplerinin yapacağı rutin denetimlerde tespit edilen kural ihlallerine de anında ceza kesileceği aktarıldı.

ALANYA'DAKİ YOLCULAR İÇİN DE GEÇERLİ

Antalya genelindeki toplu taşıma sistemini kapsayan bu kural, Büyükşehir Belediyesi denetiminde hizmet veren Alanya'daki özel halk otobüsleri ve belediye otobüsleri için de doğrudan geçerlilik taşıyor. İlçedeki vatandaşların da durak ihlali durumunda aynı iletişim kanallarını kullanarak bildirimde bulunabileceği dikkat çekiyor.