Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS), 5 Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki 81 ilde kullanıma sunuldu. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerine gitmeden psikolojik destek ve sigara bırakma polikliniklerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı bilgilere göre, ülke çapında faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde toplam 17 farklı birim üzerinden hizmet veriliyor. Uygulama kapsamında psikologlar ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu alan hastalar, bulundukları yerden uzmanlarla görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.

KİMLER İÇİN AVANTAJ SAĞLIYOR?

Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi hekimlerinden Dr. Zeynep Aydemir Güven, sistemin özellikle fiziksel erişim zorluğu çekenler için büyük kolaylık sağladığını belirtti. Yaşlılar, engelli bireyler, bakıma muhtaç hastalar ve kırsal kesimde yaşayanlar için uygulamanın tam bir fırsat eşitliği sunduğunu vurgulayan Güven, koruyucu hekimlik hizmetlerinin bu sayede vatandaşın ayağına götürüldüğünü ifade etti.

SİSTEM NASIL KULLANILIYOR VE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşların bu ücretsiz hizmetten yararlanabilmesi için öncelikle MHRS üzerinden ilgili branşlara randevu oluşturması gerekiyor. Randevu işlemi tamamlandıktan sonra hastanın cep telefonuna gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklanarak görüşmeye doğrudan katılım sağlanabiliyor. Uzmanlar, verimli bir danışmanlık süreci için randevu saatine sadık kalınmasını, soruların önceden not edilmesini ve görüşmenin sessiz bir ortamda yapılmasını tavsiye ediyor.

Sistemi sigara bırakma polikliniği için kullanan 37 yaşındaki Erdi Güzel, yoğun iş temposu nedeniyle merkeze gidemediğini, ancak UHDS sayesinde istediği gün ve saatte ilk görüşmesini gerçekleştirdiğini aktardı. Dijital sağlık hizmetlerini yaygınlaştıran bu adım, düzenli takip gerektiren tedavi süreçlerinin aksamadan devam etmesini hedefliyor.