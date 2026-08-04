Antalya genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, orman ve iş yeri yangınlarının yanı sıra tekne yangınlarında da artışa yol açtı. Son olarak Serik ve Adrasan'da meydana gelen olaylar, denizcilik sektöründe endişe yarattı. Antalya Denizcileşme Platformu, yaşanan bu gelişmeler üzerine tekne sahiplerine yönelik kapsamlı bir uyarı yayımladı.

Platform Başkanı İzzet Ünlü'nün açıklamalarına göre, marinada veya demirde bekleyen teknelerdeki yangınların temel nedeni elektrik tesisatındaki hatalar. Ünlü, marin standartlarına uygun olmayan kabloların, aşırı yüklenmelerin ve kısa devrelerin büyük risk oluşturduğunu bildirdi. Ayrıca akü sistemlerindeki aşırı ısınma, motor dairesindeki yakıt sızıntıları ve yanlış kurulan güneş panelleri de başlıca sebepler arasında gösterildi.

YANGINLARI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Teknelerin ahşap ve fiberglas gibi yanıcı malzemelerden yapılması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını aktaran Ünlü, tüm elektrik tesisatının Loyd onaylı marin kablolarla yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Ev tipi sigortaların kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtilirken, tekneden ayrılırken sintine pompası dışındaki tüm sistemleri kapatan ana şalterlerin (boot switch) devrede olması gerektiği ifade edildi.

YENİ SEZON ÖNCESİ ALANYA VE ANTALYA İÇİN RİSKLER NELER?

Antalya ve çevresindeki ilçeler, Türkiye'nin en büyük günlük tur teknesi filosuna ev sahipliği yapıyor. Özellikle Alanya gibi deniz turizminin yoğun olduğu bölgelerde, sezon öncesi teknelerin yangın emniyet sistemlerinin bağımsız uzmanlarca denetlenmesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, "Yangın Emniyet Sertifikası"nın zorunlu hale getirilmesinin ve marinalarda acil müdahale botlarının kapasitesinin artırılmasının olası felaketleri önleyebileceğine dikkat çekiyor.

Motor dairesi ve yaşam alanlarına duman, ısı ve gaz sensörlerinin yerleştirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, FM200 benzeri gazlı söndürme sistemlerinin önemini hatırlattı. Denizlerdeki ihmalin ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda tüm tekne sahipleri uyarılarak, emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanması istendi.