Meteoroloji tahminlerine göre, 5 Ağustos Çarşamba günü Antalya genelinde yaz sıcakları etkisini artırarak devam edecek. Kent merkezinde ve Alanya gibi sahil ilçelerinde hava parçalı bulutlu seyrederken, termometreler 33 ile 34 derece bandını gösterecek. Özellikle yüksek nem oranının etkisiyle hissedilen sıcaklıkların ölçülen değerlerin üzerine çıkması öngörülüyor.

Sahil şeridinde sıcak hava bunaltırken, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde farklı bir hava durumu tablosu ortaya çıkacak. Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde gün içerisinde aralıklı sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İç kesimlerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

İLÇELERE GÖRE SICAKLIK DEĞERLERİ NASIL OLACAK?

Bölge genelinde en yüksek sıcaklıkların batı ilçelerinde ölçülmesi bekleniyor. Açıklanan verilere göre Demre ve Finike'de sıcaklık 36 dereceye, Kumluca'da 35 dereceye, Kaş ve Manavgat'ta ise 34 dereceye ulaşacak. Elmalı'da termometreler 36 dereceyi gösterirken, Korkuteli'nde en yüksek sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Aksu, Alanya, Belek, Gazipaşa, Kemer ve Serik hattında ise sıcaklıklar 33-34 derece aralığında seyredecek. Yüksek rakımlı ilçelerden Akseki'de sıcaklık 22-33 derece, Gündoğmuş'ta 22-34 derece, İbradı'da ise 20-33 derece arasında değişecek.

HANGİ SAATLERDE DİKKATLİ OLUNMALI?

Uzmanların aktardığına göre, güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 11.00 ile 16.00 saatleri arası büyük risk taşıyor. Bu zaman diliminde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin zorunlu olmadıkça açık alana çıkmaması tavsiye ediliyor. Sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi ve gölge alanların tercih edilmesi, bölge halkı için kritik önem taşıyor.