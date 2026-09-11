TRENDYOL 1. Lig’de 7’nci hafta heyecanı Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. İstanbul temsilcisi Sarıyer, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken Bandırmaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

SARIYER-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sarıyer ile Bandırmaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 7’nci hafta karşılaşması 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, İstanbul’da bulunan Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanacak.

MAÇ CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgileri de belli oldu. Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Karşılaşma aynı zamanda beIN Sports 2 ekranlarından ücretli olarak yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler ise beIN Connect üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

İKİ TAKIM DA 3 PUAN PEŞİNDE

Sarıyer, kendi sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı mücadelede saha avantajını kullanarak haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Bandırmaspor ise zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Trendyol 1. Lig’in 7’nci haftasındaki mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor’dan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.