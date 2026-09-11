ABD’de ağustos ayı tüketici enflasyonu verilerinin açıklanmasının ardından küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarında sert hareketler görüldü. Açıklanan verilerin ardından ilk etapta gerileyen ons altın, gelen güçlü alımlarla yönünü yukarı çevirdi.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 3,4 artış gösterdi. Verilerin beklentilere paralel gelmesinin ardından yatırımcıların Fed’in para politikasına ilişkin beklentileri yeniden fiyatlaması, kıymetli madenlerdeki hareketliliği artırdı.

ONS ALTIN 4 BİN 362 DOLARI AŞTI

Enflasyon verisinin açıklanmasının hemen ardından ons altın 4 bin 292,30 dolara kadar geriledi. Ancak düşüş kısa sürdü. Piyasaya gelen güçlü alımlarla ons altın 4 bin 362,56 dolara kadar yükselerek günün en yüksek seviyesini gördü.

Önceki kapanışını 4 bin 317,70 dolardan gerçekleştiren ons altın, saat 15.43 itibarıyla yüzde 0,97 değer kazanarak 4 bin 359,57 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTIN 6 BİN 817 LİRAYI GÖRDÜ

Küresel piyasalarda ons altının yükselmesi ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’de gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Spot gram altın gün içerisinde 6 bin 707,98 lira ile 6 bin 817,70 lira arasında hareket etti. Gram altın yüzde 1,13’lük yükselişle 6 bin 813,09 liraya ulaştı.

TL cinsinden ons altın da yüzde 1,16 değer kazanarak 211 bin 895,84 liraya yükselirken, gün içerisinde 211 bin 995,96 liraya kadar çıktı.

Serbest piyasada ise gram altın yüzde 0,07 düşüşle 6 bin 785,80 liradan, Cumhuriyet altını yüzde 0,60 kayıpla 45 bin 465 liradan işlem gördü.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altının yanı sıra gümüş piyasasında da yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Ons gümüş gün içerisinde 62,87 dolar ile 64,72 dolar arasında hareket ederken, yüzde 1,76 artışla 64,69 dolara yükseldi.

Spot gram gümüş yüzde 1,91 artarak 101,13 liraya, TL cinsinden gümüşün ons fiyatı ise yüzde 1,94 yükselişle 3 bin 144,24 liraya ulaştı. Gümüş, günlük yükselişine rağmen haftalık bazda yüzde 2,30 değer kaybetti.

PİYASALARIN GÖZÜ FED’DE

ABD enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların dikkati Fed’in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara çevrildi. Para politikasına ilişkin beklentilerdeki değişim tahvil piyasasında da etkisini gösterdi.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 4,957 seviyesine yükselerek yüzde 5 olan kritik eşiğe yaklaştı. Altın ve gümüşte bundan sonraki seyirde Fed’e ilişkin beklentiler, tahvil getirileri ve doların performansı yakından takip edilecek.

Ons altında 4 bin 300 doların üzerindeki seyir devam ederken, yurt içinde gram altının 6 bin 800 lira bandındaki hareketi yatırımcıların odağında bulunuyor.