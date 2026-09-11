Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) üyeleri, yeni dönem organlarını belirlemek üzere 10 Ekim 2026

Cumartesi günü sandık başına gidiyor. İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan takvime göre oy kullanma işlemleri Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yapılan resmi açıklamaya göre, seçim sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda eksiksiz ilerlediği bildirildi. Gerçekleştirilecek oylama sonucunda odanın meslek komiteleri ve meclis üyeleri belirlenerek yeni yönetim kademeleri şekillenecek.

ALTSO SEÇİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya iş dünyasının en geniş katılımlı temsilcisi konumundaki ALTSO'da göreve gelecek yeni yönetim, ilçenin ticari politikalarında belirleyici bir görev üstlenecek. Seçilecek meslek komiteleri ve meclis üyeleri, Alanya ekonomisinin önümüzdeki dönemdeki sektörel sorunlarının çözümünde temel muhatap olacak.