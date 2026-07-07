Güney Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası ve şiddetli rüzgarlar, altı farklı ülkede eş zamanlı orman yangınlarına yol açtı. Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan ve Arnavutluk'ta devam eden alevler nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 20 bin hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, yangınların en şiddetli yaşandığı bölgelerden biri olan Fransa'nın Perpignan kenti yakınlarında 10 bin 500 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Bölgede 5 bin hektara yakın alan zarar görürken, alevlere 700 itfaiye personeliyle müdahale ediliyor. İspanya'nın turistik Costa Brava ve Castellon bölgelerinde ise 2 bin 200 hektardan fazla ormanlık alan yandı ve 500'ü aşkın vatandaş evlerinden uzaklaştırıldı.

Portekiz'in Vouzela bölgesinde 13 bin hektarlık alanı kapsayan devasa yangının yüzde 80'lik kısmı, İtalya ve İspanya'dan gelen destek ekiplerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Yunanistan tarafında ise son iki gün içinde ülke genelinde 96 farklı noktada yangın çıktı. Selanik'te alevlerin iki fabrikaya sıçraması ve bir geri dönüşüm tesisinden yükselen zehirli dumanlar sebebiyle bölge halkına pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı. Başkent Atina yakınlarındaki Mandra'da da söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

AKDENİZ HAVZASINDA RİSK SÜRÜYOR MU?

Uzmanlar, küresel iklim değişikliklerinin tetiklediği uzun süreli sıcak hava dalgalarının Akdeniz havzasındaki ülkeleri orman yangınlarına karşı daha savunmasız hale getirdiğini vurguluyor. Yetkililer, nem oranının düşüklüğü ve rüzgarın şiddeti nedeniyle bölgedeki yangın riskinin halen en üst seviyede olduğunu aktardı. Bu zorlu iklim koşulları altında Hırvatistan'ın Hvar Adası ile Arnavutluk'un Tale bölgesinde de yüzlerce hektarlık tarım ve orman arazisinin alevlere teslim olduğu kaydedildi.