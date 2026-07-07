DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Türkiye genelinde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Toplam 19 farklı olayda mağdurlardan yaklaşık 42 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik Sakarya merkezli 10 ilde geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü.

Şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri nakit parayı sisteme sokabilmek ve izlerini kaybettirmek amacıyla kuyumcular üzerinden altına çevirdikleri tespit edildi. Bu yöntemle dijital ayak izlerini silmeye çalışan şebeke üyeleri, haksız kazançlarıyla tatil bölgelerinde lüks villalar kiralayarak yaşamaya başladı.

POLİS NASIL TATİLCİ KILIĞINA GİRDİ?

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, şüphelilerin kiraladığı lüks villaları tespit ettikten sonra dikkat çekmemek için farklı bir strateji izledi. Tatilci kimliğine bürünen polis ekipleri, şebeke üyelerinin bulunduğu villanın hemen yanındaki evi kiralayarak günlerce süren bir fiziki takip gerçekleştirdi. Bu süreçte şüphelilerin tüm hareketleri adım adım izlenerek operasyon için gerekli deliller toplandı.

ALTIN TATİLİ OPERASYONUNDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Yeterli delillerin sağlanmasının ardından 1 Temmuz tarihinde 'Altın Tatili' adı verilen eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Sakarya merkezli 10 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların tüm banka hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda materyale el konuldu. Ekipler; 27 cep telefonu, 21 SIM kart, 23 banka kartı, 5 flash bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 bilgisayar kasası, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 10 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve ziynet eşyası ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında şebeke elebaşlarının da bulunduğu 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOLANDIRICILAR NEDEN ALTIN ALIMINA YÖNELİYOR?

Telefon dolandırıcılığında elde edilen nakit paranın doğrudan banka hesaplarına aktarılması, güvenlik güçlerinin takibini kolaylaştırdığı için suç örgütleri alternatif aklama yöntemlerine başvuruyor. Kuyumcular üzerinden fiziki altına dönüştürülen kayıt dışı paranın bankacılık sistemine dahil edilmeden el değiştirmesi, paranın izinin sürülmesini zorlaştırıyor. Emniyet birimlerinin son dönemde ağırlık verdiği fiziki takip ve saha operasyonları, dijital izini kaybettirmeye çalışan bu tür şebekelerin çökertilmesinde kritik rol oynuyor.