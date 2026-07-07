ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın fiyatlarda kapsamlı bir indirime gideceğini duyurdu. Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu hamle doğrudan yönetimin talebi üzerine ve ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında hayata geçiriliyor.

Trump, özellikle temel gıda ürünlerindeki fiyat düşüşlerine dikkat çekti. Şirketin, diğer birçok ürün kaleminin yanı sıra kıyma fiyatlarında yaklaşık yüzde 15 oranında indirime gideceği aktarıldı. Milyonlarca Amerikalı tüketiciyi ilgilendiren bu kararı öven Trump, perakende devini "vatansever bir şirket" olarak nitelendirdi.

DİĞER ŞİRKETLERE ÇAĞRI

Önceki yönetimin ekonomi politikalarını eleştiren ABD Başkanı, tarihin en ciddi enflasyon krizinin yaşandığını ve fiyatların bu dönemde yapay olarak yükseltildiğini öne sürdü. Göreve gelmesinin ardından verdiği sözleri hatırlatan Trump; petrol, benzin, yumurta ve reçeteli ilaç fiyatlarının halihazırda düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi. Walmart'ın attığı bu adımı cesur olarak tanımlayan Trump, ülkedeki diğer büyük perakendecilerin de bu stratejiyi izlemesi gerektiğini ifade etti.

İNDİRİMİN ARKA PLANI NE?

ABD'nin 2026 yılında kutlayacağı 250. yıl dönümü, ülke genelinde çeşitli ekonomik ve sosyal kampanyalarla destekleniyor. Küresel enflasyon dalgasının ardından Amerikalı tüketicilerin alım gücünü yeniden artırmayı hedefleyen yönetim, dev perakende şirketleriyle görüşmeler yaparak piyasa fiyatlarını aşağı çekmeye çalışıyor. Walmart'ın başlattığı bu indirim hamlesinin, perakende sektöründeki rekabeti artırarak diğer zincir marketleri de benzer fiyat politikalarına zorlaması bekleniyor.