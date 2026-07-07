FIFA 2026

Dünya Kupası son 16 turu heyecanı ABD'nin Seattle kentinde yaşandı. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi 4-1 kazanan Avrupa temsilcisi, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Belçika, 9. ve 33. dakikalarda Charles De Ketelaere'nin attığı gollerle üstünlüğü ele geçirdi. ABD, 31. dakikada Malik Tillman'ın ayağından bulduğu golle skoru dengelemeye çalışsa da, 57. dakikada Hans Vanaken ve 90+3. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla sahadan yenik ayrıldı. Resmi maç raporlarına göre, bu sonuçla turnuvaya veda eden ev sahibi ekip olurken, çeyrek finale yükselen Belçika'nın yeni rakibi İspanya olarak belirlendi.

BALOGUN'UN CEZASI ERTELENDİ

Mücadelede öne çıkan bir diğer gelişme ise ABD'li hücum oyuncusu Folarin Balogun'un sahada yer almasıydı. Son 32 turunda Bosna Hersek'e karşı oynanan maçta kırmızı kart gören Balogun, FIFA tarafından cezasının ertelenmesinin ardından Belçika karşısında ilk 11'de forma giydi. Turnuva kuralları çerçevesinde alınan bu erteleme kararı, uluslararası organizasyonlardaki disiplin süreçlerinin işleyişine dair dikkat çekici bir örnek teşkil etti.

HAKEMLER VE KARTLAR

Ürdün Futbol Federasyonundan Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf ve Ahhmad Al Roalle hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma, taktiksel hamlelere de sahne oldu. ABD cephesinde 35. dakikada McKennie ve 69. dakikada Tillman sarı kart gören isimler oldu. Belçika, maçın ilerleyen bölümlerinde Witsel, Doku ve maça son noktayı koyan Lukaku gibi isimleri sahaya sürerek skoru korudu ve tur biletini güvence altına aldı.