Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) ve teknoloji uzmanları, telefon dolandırıcılarının yapay zeka destekli yeni yöntemine karşı kamuoyunu uyardı. Bilinmeyen numaralardan yapılan aramalarda vatandaşların refleks olarak verdiği "evet" yanıtı, ses klonlama teknolojisiyle suç şebekelerinin eline geçiyor.

SES KOPYALAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Siber güvenlik uzmanı Hector Chavez'in aktardığına göre, dolandırıcılar hedef aldıkları kişileri arayarak doğrudan teyit edici kısa sorular yöneltiyor. Amaç, karşı taraftan sadece net bir "evet" cevabı almak. Elde edilen bu kısa ses kaydı, yapay zeka sistemlerine yüklenerek kişinin ses frekansı birebir kopyalanıyor.

KOPYALANAN SES HANGİ RİSKLERİ BARINDIRIYOR?

Türkiye'deki adli bilişim uzmanlarının hazırladığı siber raporlara göre, kopyalanan sesler dijital onay mekanizmalarını manipüle etmek için kullanılıyor. Mağdurların adlarına usulsüz kredi çekilmesi, yeni telefon hatları açılması veya yakınlarının aranarak para talep edilmesi gibi vakalar son dönemde yargıya taşınmış durumda. Suç şebekeleri, "Sesim geliyor mu?" gibi masum görünen sorularla bu tuzağı kuruyor.

SİBERAY'DAN GÜVENLİK UYARISI

SİBERAY yetkilileri, yabancı ve bilinmeyen kaynaklardan gelen çağrılarda kişisel verilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Uzmanlar, şüpheli durumlarda görüşmenin anında sonlandırılmasının en etkili korunma yöntemi olduğunu vurguluyor.