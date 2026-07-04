Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki kritik projelerinden biri olan Tayfun balistik füzesinin Blok-3 versiyonu, Karadeniz'de gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamladı. Geliştirilen yeni sistem, deniz üzerinde seyir halinde olan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki insansız deniz aracını hipersonik hızlara ulaşarak tam isabetle vurdu. Test atışında canlı harp başlığı kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, milli imkanlarla üretilen sistemin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini ileriye taşıdığını bildirdi. Görgün, Tayfun füzesinin Türkiye'nin güvenlik mimarisine ve stratejik caydırıcılığına önemli katkılar sunacağını ifade ederek, projenin gelişiminde rol oynayan Roketsan ekiplerine ve alt yüklenicilere teşekkürlerini aktardı.

BALİSTİK FÜZEDE ARAYICI BAŞLIK TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞTI?

Karadeniz sularında gerçekleştirilen test, askeri teknoloji açısından nadir görülen bir uygulamaya sahne oldu. Atış sırasında, balistik bir füzeye entegre edilen hedef arayıcı başlık sayesinde denizdeki serbest gezen küçük bir tekne formundaki hedef tespit edilip kilitlenildi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, bu entegrasyonun mühendislik kabiliyetlerinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirterek, hareketli hedefin cerrahi hassasiyetle imha edildiğini duyurdu. İkinci'nin aktardığı bilgilere göre, bu yetenek Türkiye için bir ilk olma özelliği taşırken, küresel ölçekte de sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

HİPERSONİK HIZ VE CERRAHİ HASSASİYET SAHADA NE ANLAMA GELİYOR?

Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok-3 sisteminin sahip olduğu hipersonik seyir hızı, füzenin düşman unsurlara ait hava savunma sistemleri tarafından tespit edilip engellenmesini zorlaştıran en önemli faktör olarak değerlendiriliyor. Yüksek vuruş hassasiyeti ve arayıcı başlık teknolojisinin birleşimi, operasyonlar sırasında yalnızca belirlenen hedefin imha edilmesini sağlarken, çevrede oluşabilecek istenmeyen hasar durumlarının da kesin olarak önüne geçiyor. Derinlikteki hedeflerde etki yaratmak üzere tasarlanan sistem, denizdeki hareketli platformlara karşı yeni bir savunma konsepti sunuyor.