Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İnternet hizmeti sunan firmaların sitelerini kopyalayarak vatandaşları mağdur eden şebekeye yönelik çalışmada 53 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililerin aktardığına göre, şüpheliler gerçek kullanıcısı belli olmayan mobil hatlar üzerinden sahte internet siteleriyle modem dolandırıcılığı sistemini kurdu. Emniyet verileri, ülke genelinde toplam 17 bin 156 kişinin bu yöntemle mağdur edildiğini ortaya koydu.

757 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şebekenin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 757 milyon 564 bin 454 lira 52 kuruşa ulaştığı saptandı. Sadece Kayseri'de 204 kişinin 1 milyon 113 bin 530 lira zarara uğratıldığı belirlendi. Kayseri merkezli soruşturmada Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Antalya ve Mersin'de tespit edilen adreslere baskınlar yapıldı.

DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNMALI?

Uzmanlar, internet veya modem aboneliği başlatmak isteyen vatandaşların arama motorlarında karşılarına çıkan ilk bağlantılara tıklamak yerine, kurumların resmi web adreslerini doğrudan adres çubuğuna yazmalarını öneriyor. Ayrıca işlemlerin e-Devlet kapısı üzerinden veya resmi çağrı merkezleri aracılığıyla teyit edilmesi, bu tür klon site dolandırıcılıklarının önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor.

31 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonun Antalya ayağı başta olmak üzere diğer illerde yakalanarak Kayseri'ye getirilen 53 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, geri kalan şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.