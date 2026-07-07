Antalya'nın simge yapılarından biri olan kentin merkezindeki tarihi Saat Kulesi'nde 10 Nisan 2026 tarihinde yaşanan duraksama, teknik ekiplerin müdahalesiyle giderildi. Yerli ve yabancı turistlerin zamanı takip ettiği kule, onarımın ardından normal işlevine geri döndü.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün haberine göre, kulede daha önce gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 milyon 600 bin liraya mal olan restorasyon sürecinin ardından saatin periyodik olarak durması kamuoyunun dikkatini çekiyordu. Geçmişte yapılan incelemelerde, 19'uncu yüzyıla ait orijinal saatin çalındığı ve yerine takılan plastik mekanizmanın tarihi taşlarda çatlaklar oluşturduğu saptanmıştı.

TARİHİ MEKANİZMA NASIL YENİLENDİ?

Plastik eklentilerin sökülmesiyle kule, 1985 yılındaki onarımını da üstlenen usta saatçi Recep Gürgen'e emanet edilmişti. Gürgen'in girişimleriyle İstanbul'daki bir koleksiyonerden sponsorluk vasıtasıyla temin edilen 19'uncu yüzyıl mekanizması, 21 Şubat 2024 tarihinde kuleye entegre edilmişti.

ÖNCEKİ ARIZANIN SEBEBİ NEYDİ?

Tarihi saatlerin modern altyapılara entegrasyonu sıklıkla teknik uyumsuzluklar barındırıyor. Nitekim 19 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan önceki duraksamanın ardından Antalya Valiliği'nin talebiyle yapılan incelemede, sistemin ana enerji hattı yerine aydınlatma devresine bağlandığı tespit edilmişti. Aydınlatmaların açılıp kapanması mekanizmayı kesintiye uğratıyordu. Bu tür hassas mekanik sistemlerin kesintisiz güç kaynağı gereksinimi, tarihi yapı restorasyonlarında kritik bir detay olarak öne çıkıyor.

Son olarak 10 Nisan 2026'da tekrarlanan sorunun hızlıca çözülmesiyle, Antalya'nın kalbinde yer alan tarihi yapı doğru zamanı göstermeye devam ediyor. Akdeniz turizminin kalbi konumundaki bölgede, kültürel mirasın korunması adına yürütülen teknik süreçler yakından takip ediliyor.