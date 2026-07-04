AA'nın aktardığına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki yörünge haklarını korumak ve haberleşme kapasitesini artırmak amacıyla tamamen yerli mühendislik ürünü olacak Türksat 7A projesinde sürecin başladığını duyurdu. Hedef, uydunun 2030 yılında uzayda aktif olarak hizmet vermesi olarak belirlendi.

TÜRKSAT'ın uydu, kablo ve dijital dönüşüm alanlarında stratejik bir kamu şirketi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, kurumun Türkiye'nin dijital altyapısındaki kritik rolüne dikkat çekti. Uraloğlu, Türksat 6A'nın da aralarında bulunduğu 6 aktif haberleşme uydusuyla Asya'nın doğusundan Avrupa'nın batısına kadar uzanan ve dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan devasa bir coğrafyaya hizmet verdiklerini aktardı.

UZAYDAKİ YÖRÜNGE HAKLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Uzaydaki yörünge hakları, uluslararası iletişim ağında ülkelerin stratejik tapusu olarak nitelendiriliyor. Belirli bir ömre sahip olan uydu sistemlerinin yerini alacak yeni nesil projelerin zamanında devreye girmesi, yörünge tahsislerinin kaybedilmemesi ve siber veri güvenliğinin kesintisiz sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu stratejik vizyon doğrultusunda Türkiye, küresel uydu sektöründe ilk 10 ülke arasında yer almayı temel hedef olarak benimsiyor.

TÜRKSAT 7A PROJESİNDE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni nesil haberleşme uydusu için finansman desteğini içeren resmi protokol, TÜRKSAT ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025 tarihinde imzalanmıştı. Yıl sonuna kadar fiziksel yapım çalışmalarına başlanması planlanan Türksat 7A; daha yüksek veri kapasitesi, esnek kaynak yönetimi ve güçlendirilmiş kapsama alanıyla Türkiye'nin dijital geleceğinin en önemli taşıyıcılarından biri olacak.