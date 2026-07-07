Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim müfredatına ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışma yarattı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Bakan Tekin katıldığı bir toplantıda müfredattaki bazı kavramların değiştirildiğini belirterek, "Kurtuluş Savaşı" yerine artık "Milli Mücadele" ifadesinin kullanılacağını duyurdu. Tekin'in "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" şeklindeki sözleri, tarihçiler ve siyasetçiler tarafından eleştirildi.

TARİHÇİLERDEN BELGELİ YANIT

Emekli Tuğgeneral ve tarihçi Naim Babüroğlu, savaşın kime karşı verildiğine dair tarihi belgeleri gündeme getirdi. 12 Ocak 1926 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen resmi yazıda "İstiklal Harbi" adının uygun görüldüğünü hatırlatan Babüroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün de 1933 yılındaki 10. Yıl Nutku'nda "Kurtuluş Savaşı" ifadesini kullandığını vurguladı. Babüroğlu, bu mücadelenin başta İngiltere ve Yunanistan olmak üzere işgalci devletlere karşı verildiğini belirterek, savaş tarihinin inkar edilmemesi gerektiğini savundu.

SİYASİLER VE UZMANLARDAN TEPKİ

Bakan Tekin'in açıklamalarına farklı kesimlerden de itirazlar geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın ve tarihçi Sinan Meydan, Anadolu'nun Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini hatırlattı. Gazeteci Fatih Altaylı ise Kurtuluş Savaşı'nın Osmanlı'ya karşı değil, ülkeyi işgal eden yabancı ordulara karşı yapıldığını ifade etti. Eğitim-İş sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri de kavramsal değişikliklerin tarihi gerçeklikten uzaklaşma riski taşıdığını öne sürdü.

KAVRAMSAL DEĞİŞİMİN EĞİTİME YANSIMASI

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ders kitaplarında yer alan tarihi isimlendirmeler, dönemsel olarak eğitim politikalarının odak noktalarından birini oluşturuyor. Müfredatta yapılacak bu tür yapısal kelime tercihleri, öğrencilerin yakın tarih algısını ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesini anlama biçimlerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, tarihi olayların adlandırılmasında dönemin resmi belgelerinin ve kurucu kadronun kullandığı terminolojinin esas alınmasının pedagojik açıdan önem taşıdığını belirtiyor.

Öte yandan, tarihi bilincin yaşatılmasına yönelik yerel etkinlikler de devam ediyor. Çeşme Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 100. yılı dolayısıyla iki gün süren bir anma programı düzenledi. Etkinlikler kapsamında sergiler açılırken, Belediye Başkanı Lâl Denizli Cumhuriyet miraslarını gelecek kuşaklara aktarmaya kararlı olduklarını bildirdi.