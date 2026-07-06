Posta gazetesinden Murat Gülderen'in haberine göre, yaz aylarının gelmesiyle birlikte siber dolandırıcılar fatura indirimleri üzerinden yeni bir tuzak kurmaya başladı. "Elektrik faturanızda yüzde 50 indirim" veya "Su desteğiniz hesabınıza tanımlandı" şeklinde gönderilen kısa mesajlar (SMS), vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek banka hesaplarının boşaltılmasına neden oluyor.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların resmi kurumların ve e-Devlet sisteminin arayüzlerini birebir kopyaladığını bildirdi. Kırık'ın aktardığına göre, mesajdaki bağlantıya tıklayan kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, banka kartı bilgileri ve cep telefonu numarası gibi kritik veriler talep ediliyor. Vatandaşlar, sitelerin profesyonel tasarımı ve kurum logoları nedeniyle ekranın resmi olduğuna güvenerek istenen tüm bilgileri sisteme giriyor.

SMS ONAY KODLARINA DİKKAT

Dolandırıcılık sürecinin en kritik aşamasını, bankalar tarafından gönderilen SMS doğrulama kodlarının ele geçirilmesi oluşturuyor. Prof. Dr. Kırık, resmi kurumların hiçbir zaman SMS veya sosyal medya bağlantıları üzerinden kart şifresi ya da doğrulama kodu istemediğini açıkladı. Uzmanlar, küçük bir ücret iadesi bahanesiyle talep edilen tek kullanımlık kodların aslında para transferlerini onaylamak için kullanıldığını ve kodun paylaşılmasıyla hesapların anında boşaltılabildiğini vurguluyor. Sosyal medya üzerinden mağduriyetlerini dile getiren A.H., M.Y.D. ve S.K. isimli vatandaşlar da benzer mesajlara ve sahte reklamlara inanarak yüksek tutarlı finansal kayıplar yaşadıklarını belirtti.

SAHTE MESAJLARI GERÇEĞİNDEN NASIL AYIRT EDERSİNİZ?

Dijital güvenlik uzmanlarına göre, dolandırıcılık amaçlı mesajlar genellikle "Son 10 dakika", "Hemen tıklayın" veya "Hesabınız kapatılacak" gibi aciliyet bildiren ifadeler içeriyor. Gerçek bir devlet desteği veya kurum kampanyası olduğunda, bu bilgilere SMS bağlantıları yerine doğrudan e-Devlet kapısı veya ilgili kurumun resmi mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Kullanıcıların, gelen mesajlardaki bağlantılara tıklamak yerine tarayıcılarına kurumun resmi adresini kendilerinin yazması ve mobil bankacılık uygulamalarını sürekli güncel tutması güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

Siber dünyada en etkili korunma yönteminin şüpheci yaklaşım olduğunu belirten yetkililer, doğruluğu teyit edilmeyen hiçbir işleme onay verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.