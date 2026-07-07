Küresel piyasalarda petrol fiyatları, arz fazlası beklentilerinin güçlenmesi ve jeopolitik risklerin azalmasıyla düşüş eğilimine girdi. Bloomberg HT'nin aktardığı verilere göre, ABD ham petrolü (WTI) 69 doların altına inerken, brent petrol günü 72 dolar seviyesinde tamamladı.

Fiyatlardaki gerilemede Suudi Arabistan'ın hamlesi doğrudan etkili oldu. Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Asya pazarına satılacak Arab Light petrolünün varil fiyatında 11 dolarlık indirime giderek rakamı bölgesel göstergenin 1,50 dolar altına çekti. Söz konusu iskontolu satış stratejisi en son 2015 ve 2020 yıllarındaki fiyat savaşları döneminde uygulanmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK NORMALE DÖNÜYOR

Basra Körfezi'ni küresel pazarlara bağlayan kritik güzergah Hürmüz Boğazı'nda, savaş sebebiyle duran tanker trafiği yeniden kademeli olarak başladı. Geçiş hacmi henüz savaş öncesi rakamlara tam ulaşmasa da tedarik endişelerinin hafiflemesi piyasaları rahatlattı. Ayrıca ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşması da tedarik risklerini düşürerek ikinci çeyrekte petrol fiyatlarının yüzde 30 oranında gerilemesine zemin hazırladı.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Savaşın etkisiyle fiyatlara eklenen jeopolitik risk priminin büyük ölçüde ortadan kalkması, yatırım bankalarının küresel piyasada yeniden arz fazlası oluşabileceği yönündeki uyarılarını artırdı. Infrastructure Capital Management Üst Yöneticisi Jay Hatfield, önümüzdeki bir aylık süreçte petrol fiyatlarında 60 dolar hedefleri olduğunu açıkladı. Hatfield, Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarındaki indirimlerin genellikle piyasadaki arz-talep değişimlerini yansıttığını belirterek fiyatların kademeli olarak daha da gerilemesini beklediklerini bildirdi. Öte yandan, bölgede faaliyet gösteren uluslararası deniz taşımacılığı şirketleri güvenlik riskleri nedeniyle temkinli operasyonlarını sürdürüyor.