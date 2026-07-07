Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla yabankeçisi avlamaya çalışan bir kişi yakalandı. Hayvanı hedef alarak yaralayan şahıs hakkında, Doğa Koruma kanunları çerçevesinde ağır bir yaptırım uygulandı.

KAÇAK AVCIYA NE KADAR CEZA KESİLDİ?

Ekiplerin müdahalesi sonucu yakalanan şüpheliye toplam 1 milyon 276 bin 278 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. Türkiye genelinde yaban hayatını ve nesli tehlike altındaki türleri korumak amacıyla uygulanan bu yüksek cezalar, kaçak avcılığın önüne geçilmesinde kritik bir caydırıcı rol üstleniyor. Uygulanan meblağ, ilgili mevzuatın ihlali kapsamında kesilen en yüksek ceza dilimlerinden birini oluşturuyor.

YARALI HAYVANIN DURUMU NASIL?

Olay sırasında avcı tarafından yaralanan yabankeçisi, ilgili personel tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Hayvanın tedavisinin veteriner kontrolünde sürdürüldüğü aktarıldı. Yaban hayatının korunması ve benzer olayların yaşanmaması için bölgedeki denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.