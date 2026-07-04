NASA'ya ait Opportunity keşif aracının 2014 yılında Mars yüzeyinde kaydettiği bir görüntü, sosyal medya platformlarında yeniden tartışma konusu oldu. Daily Mail'in aktardığına göre, yıllar önce çekilen fotoğraftaki tuhaf şekilli nesne, uzay araştırmaları ve dünya dışı yaşam teorisyenleri arasında yeni bir iddia dalgası başlattı.

UZAYLI SİLAHI İDDİASI

UFO

Sighting Daily platformunun kurucusu araştırmacı Scott C. Waring, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu cismin sıradan bir kaya olmadığını öne sürdü. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda olduğu iddia edilen nesneyi "uzaylı silahı" olarak nitelendiren Waring, NASA'nın konuyla ilgili diğer görüntüleri kasıtlı olarak sildiğini savundu. Araştırmacı ayrıca, uzay ajansının Mars görevlerindeki asıl amacının dünya dışı teknolojileri bulup ele geçirmek olduğunu iddia etti. Bilim dünyasından veya resmi makamlardan bu iddiaları doğrulayan herhangi bir bulgu bulunmuyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİ NESNELER NEDEN TANIDIK GELİYOR?

Uzmanlara göre, Mars yüzeyindeki rastgele kaya oluşumlarının silah, yüz veya çeşitli araçlara benzetilmesi "pareidolia" adı verilen psikolojik bir yanılsamadan kaynaklanıyor. İnsan beyninin belirsiz görsel verileri bilindik nesnelere benzetme eğilimi, bu tür komplo teorilerinin temelini oluşturuyor. Öte yandan, 2018 yılında iletişimi kesilerek görevi sona eren Opportunity aracı, uzaylı teknolojileri aramak yerine Kızıl Gezegen'in geçmişinde sıvı halde su bulunup bulunmadığına dair jeolojik kanıtlar toplamak amacıyla kullanılıyordu.