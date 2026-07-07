Çekya'nın Polonya sınırına yakın konumda bulunan Ostrava Havalimanı, günlük ortalama üç ticari uçuşla Avrupa'nın en az trafik alan operasyon merkezlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Prag'a yaklaşık üç saat uzaklıktaki bu tesis, özellikle ekim ve nisan ayları arasındaki kış sezonunda adeta sessizliğe bürünüyor.

YAZ SEZONUNDA HAREKETLENİYOR

Havalimanındaki ticari uçuş trafiği, yalnızca turizm acentelerinin charter seferler düzenlediği yaz aylarında dönemsel bir artış yaşıyor. Sezon dışı olarak kabul edilen ekim ile nisan ayları arasında ise günlük sefer sayısı ikiye kadar düşüyor. Bu durum, tesisi büyük şehirlerin alışılagelmiş havalimanı kaosundan tamamen uzak, sakin bir merkeze dönüştürüyor.

DÜŞÜK YOLCU SAYISINA RAĞMEN NEDEN ÖNEMLİ?

Yolcu trafiğinin yok denecek kadar az olmasına rağmen Ostrava-Mosnov Uluslararası Havalimanı, lojistik kapasitesi bakımından Çekya'nın en büyük ikinci altyapısına sahip bulunuyor. Küresel havacılık sektöründe yolcu uçuşlarının az olduğu bu tür bölgesel merkezler, genellikle kargo taşımacılığı ve endüstriyel lojistik üssü olarak işlev görerek stratejik önemlerini koruyor. Tesisin hemen yakınında bulunan eski bir maden sahası olan tarihi Dolna Vitkovice bölgesi de 19. yüzyıl endüstriyel mimari mirasıyla kültürel turizme katkı sunarak bölgenin ekonomik canlılığını destekliyor.