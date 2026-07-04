Tayland'ın kuzeydoğusundaki Mukdahan eyaletinde, ailesine ait kamyoneti izinsiz alan 11 yaşındaki bir çocuğun Budist keşişlerin oluşturduğu dini alaya dalması sonucu 8 keşiş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel polis ve sağlık yetkililerinin aktardığına göre olay perşembe günü, başkent Bangkok'un yaklaşık 600 kilometre kuzeydoğusundaki Mukdahan'da meydana geldi.

Yaklaşık 30 Budist keşiş ve onlara eşlik eden siviller, hac yürüyüşü kapsamında yol kenarında ilerlerken kontrolden çıkan kamyonetin çarpması sonucu kaza yaşandı. Grup, kazadan yaklaşık yarım saat önce yaklaşık 260 kilometrelik yürüyüş için Ubon Ratchathani eyaletine doğru yola çıkmıştı.

Güvenlik kamerası kazayı kaydetti

Yerel kurtarma ekibi Ruam Jai Mukdahan Kurtarma Birliği tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, keşişlerin yolun kenarında tek sıra halinde yürüdüğü esnada kamyonetin hızla üzerlerine daldığı görülüyor.

8 keşiş hayatını kaybetti

Polisin verdiği bilgiye göre 5 keşiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 keşiş de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, 4 keşişin Mukdahan Hastanesi'nde hayati tehlikesinin sürdüğünü, 10 kişinin ağır yaralandığını ve çok sayıda kişinin de hafif yaralar nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı.

Çocuk gözaltında

Polis, 11 yaşındaki çocuğun ailesine ait kamyoneti izinsiz aldıktan sonra aracın kontrolünü kaybederek keşişlere çarptığını belirtti.

Mukdahan Eyalet Polisi Komutanı Tümgeneral Pairoj Thaiphutsa, çocuğun gözaltında tutulduğunu ve çocuk koruma görevlilerinin gelmesinin ardından ifadesinin alınacağını söyledi.

Budist keşişler Tayland toplumunda saygı görüyor

Nüfusunun büyük bölümü Budist olan Tayland'da keşişler, Buddha'nın öğretilerini koruyup gelecek nesillere aktarmakla görevli dini liderler olarak büyük saygı görüyor.

Keşişler düzenli olarak halka açık dini yürüyüşler gerçekleştirirken, Taylandlılar da geleneksel olarak onlara yiyecek ve bağışta bulunarak destek veriyor.