İddialara göre operasyonda yaklaşık 57 milyon dolar nakit para ile 27 kilogram saf altın bulundu. Aramada ayrıca altından yapılmış olduğu belirtilen bir iç çamaşırının da ele geçirildiği öne sürüldü.

47 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında aralarında milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 47 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonların, kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan kapsamlı yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Resmi doğrulama henüz yapılmadı

Irak Parlamentosu kayıtlarında Hind El-Abbasi'nin milletvekili olarak yer aldığı görülürken, evinde ele geçirildiği öne sürülen para, altın ve diğer materyallere ilişkin iddialar hakkında Iraklı yetkililerden henüz ayrıntılı ve resmi bir doğrulama yapılmadı.

Operasyonlar genişliyor

Irak'ta son günlerde yürütülen yolsuzluk operasyonlarında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Başkent Bağdat başta olmak üzere farklı kentlerde gerçekleştirilen operasyonlarda milyonlarca dolar nakit para, altın, silah ve çeşitli mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin daha önce paylaştığı bilgilerde, ayrı bir soruşturma kapsamında yaklaşık 10 milyon dolar nakit, 3 milyar Irak dinarı, altın ziynet eşyaları, çok sayıda uzun namlulu silah ve onlarca taşınmaza el konulduğu duyurulmuştu.

Başbakan Ali el-Zaidi hükümeti ise yolsuzlukla mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni isimleri de kapsayabileceğinin sinyalini verdi.

pusnet.com sitesinde yer alan habere göre, milletvekili Hind El-Abbasi'nin evinde ele geçirildiği iddia edilen para, altın ve altın iç çamaşırına ilişkin bilgiler bağımsız resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmış değil.