ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce, New York'un ikonik mekanlarından Madison Square Garden'da hayatlarını birleştirdi. Ağustos 2025'te nişanlandıklarını duyuran çiftin düğünü, spor ve sanat dünyasının zirvesini bir araya getirdi.

Ünlü oyuncu Adam Sandler'ın nikah memurluğunu üstlendiği özel törene yoğun katılım gerçekleşti. Davetliler arasında Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve usta yönetmen Steven Spielberg gibi tanınmış simalar yer aldı.

NİKAHTA AİLE ÜYELERİ YANLARINDAYDI

Taylor Swift'in Basın Danışmanı Tree Paine'in yaptığı açıklamaya göre, nikah töreni sırasında çiftin en yakınında aile üyeleri bulundu. Paine, Swift'in küçük kardeşi Austin Swift ile Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce'nin tören boyunca çiftin yanında yer aldığını bildirdi.

KÜRESEL İLGİ ODAĞI OLDULAR

Müzik ve spor dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Swift ve Kelce'nin ilişkisi, başladığı ilk günden bu yana geniş kitleler tarafından takip ediliyordu. Ağustos 2025'te gerçekleşen nişanın ardından yapılan tören, pop kültürü ve spor camiasını birleştiren yılın en dikkat çekici magazin gelişmesi olarak kayıtlara geçti.