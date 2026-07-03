Suriye'de geçiş dönemini yönetecek 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin yeni üyeleri belirlendi. Resmi haber ajansının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından doğrudan atanan 70 kişilik listede uluslararası dijital platformlarda yayınlanan 'Al-Hayba' dizisinin 36 yaşındaki oyuncusu Rozina Lazkani de bulunuyor.

SİYASİ DENEYİMİ BULUNMUYOR

Televizyon dünyasına 2014 yılında adım atan ve daha önce herhangi bir kamu ya da siyaset geçmişi olmayan Lazkani, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yeni görevinin kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu belirten oyuncu, Cumhurbaşkanı Şara'ya teşekkür ederek kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını duyurdu.

PARLAMENTODA KADIN TEMSİL ORANI NE DURUMDA?

Meclisteki 210 sandalyenin tam üçte birini oluşturan 70 üyeli atama listesi, ülkenin geçiş sürecindeki toplumsal dinamikleri yansıtmayı hedefliyor. Başkanlık makamının onayladığı listede iç savaş mağdurlarının aileleri, eski tutuklular ve kimyasal saldırılardan sağ kurtulan sivil isimler dikkat çekiyor. Doğrudan atanan grupta 15 kadın yer alırken, seçim kurulu tarafından belirlenen altı ismin de eklenmesiyle meclisteki toplam kadın milletvekili sayısı 21'e ulaştı.