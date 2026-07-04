Rusya'da yaşayan bir kadın, popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı ve kendisini ünlü oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı. Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, 2024 yılında başlayan sahte romantik ilişki aylar boyunca devam etti. Şüpheli, gönderdiği sahte fotoğraf ve videolarla mağdur kadının güvenini kazanmayı başardı.

KONTEYNER YALANIYLA KANDIRDI

Kendisini ünlü oyuncu olarak tanıtan şüpheli, İstanbul'dan Moskova'ya içinde değerli eşyalarının bulunduğu özel bir konteyner göndereceğini öne sürdü. Gümrük masrafları, nakliye bedelleri ve göçmenlik işlemleri gibi bahaneler sunan şahıs, kadından acil maddi destek talep etti. Mağdur kadın, konteyner ulaştığında içinden istediği eşyayı alabileceği vaadine inanarak dolandırıcının hesabına yaklaşık 2 milyon ruble (yaklaşık 1.8 milyon TL) transfer etti.

Paranın gönderilmesinin ardından şüphelinin iletişimi kesmesi üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, yetkililere şikayette bulundu. Yapılan adli soruşturmada, ekranın arkasındaki şahsın aslında Nijerya uyruklu profesyonel bir internet dolandırıcısı olduğu tespit edildi.

MAHKEMEDEN HAPİS VE TAZMİNAT KARARI

Rusya'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Nijeryalı sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca yargı makamları, mağduriyetin giderilmesi amacıyla sanığın 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödemesine hükmetti.

SANAL DOLANDIRICILIKLARA DİKKAT

Ünlü isimlerin kimlikleri kullanılarak yapılan bu tür dolandırıcılık vakaları, siber güvenlik uzmanları tarafından siber suçlar kapsamında değerlendiriliyor. Uzmanlar, internet üzerinden tanışılan ve para talep eden kişilere karşı dikkatli olunması, onaylı ve resmi hesaplar dışında yapılan iletişim taleplerinin dikkate alınmaması konusunda kamuoyunu uyarıyor.